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Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12

Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12 - РИА Новости, 12.09.2023

Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12

В Минтрансе Подмосковья рассказали об открытии развязок, которые стали доступными для автомобилистов на трассе М-12 между Москвой и Арзамасом, сообщил телеканал РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:57

2023-09-12T15:57

2023-09-12T15:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Минтрансе Подмосковья рассказали об открытии развязок, которые стали доступными для автомобилистов на трассе М-12 между Москвой и Арзамасом, сообщил телеканал "360".Три из девяти развязок находятся на территории Московской области. Это пересечение Кудинского и Носовихинского шоссе, пересечение с ЦКАД и с обходом Орехово-Зуева.Движение по трассе открыл президент России Владимир Путин 8 сентября.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)