Рейтинг@Mail.ru
Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12 - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:57 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/m-12-1895866256.html
Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12
Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12 - РИА Новости, 12.09.2023
Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12
В Минтрансе Подмосковья рассказали об открытии развязок, которые стали доступными для автомобилистов на трассе М-12 между Москвой и Арзамасом, сообщил телеканал РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:57
2023-09-12T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879493311_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_66f81cf64542f04477f71d0541b4b130.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Минтрансе Подмосковья рассказали об открытии развязок, которые стали доступными для автомобилистов на трассе М-12 между Москвой и Арзамасом, сообщил телеканал "360".Три из девяти развязок находятся на территории Московской области. Это пересечение Кудинского и Носовихинского шоссе, пересечение с ЦКАД и с обходом Орехово-Зуева.Движение по трассе открыл президент России Владимир Путин 8 сентября.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879493311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ee5e390a938b9a7ac5e925ca6924202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНовый участок Московского скоростного диаметра у станции МЦД Печатники
Новый участок Московского скоростного диаметра у станции МЦД Печатники - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Минтрансе Подмосковья рассказали об открытии развязок, которые стали доступными для автомобилистов на трассе М-12 между Москвой и Арзамасом, сообщил телеканал "360".
Три из девяти развязок находятся на территории Московской области. Это пересечение Кудинского и Носовихинского шоссе, пересечение с ЦКАД и с обходом Орехово-Зуева.
Движение по трассе открыл президент России Владимир Путин 8 сентября.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала