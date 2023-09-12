https://ria.ru/20230912/m-12-1895866256.html
Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12
Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12 - РИА Новости, 12.09.2023
Водителям стали доступны девять развязок на трассе М-12
В Минтрансе Подмосковья рассказали об открытии развязок, которые стали доступными для автомобилистов на трассе М-12 между Москвой и Арзамасом, сообщил телеканал РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:57
2023-09-12T15:57
2023-09-12T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879493311_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_66f81cf64542f04477f71d0541b4b130.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Минтрансе Подмосковья рассказали об открытии развязок, которые стали доступными для автомобилистов на трассе М-12 между Москвой и Арзамасом, сообщил телеканал "360".Три из девяти развязок находятся на территории Московской области. Это пересечение Кудинского и Носовихинского шоссе, пересечение с ЦКАД и с обходом Орехово-Зуева.Движение по трассе открыл президент России Владимир Путин 8 сентября.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879493311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ee5e390a938b9a7ac5e925ca6924202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)