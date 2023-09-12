https://ria.ru/20230912/laos-1895789465.html

Путин рассказал об участии России в разминировании Лаоса

Путин рассказал об участии России в разминировании Лаоса - РИА Новости, 12.09.2023

Путин рассказал об участии России в разминировании Лаоса

Россия принимает участие в разминировании Лаоса, в том числе обучает местных специалистов, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе пленарной... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:40

2023-09-12T11:40

2023-09-12T11:41

в мире

лаос

россия

сша

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_0:131:3009:1825_1920x0_80_0_0_2595877ca1c39515ded73c4dba36de14.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия принимает участие в разминировании Лаоса, в том числе обучает местных специалистов, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ. "Мы не только принимаем участие в разминировании, наши специалисты, но мы обучаем местных специалистов, мы уже подготовили 150 человек, которые занимаются разминированием, из местных жителей", - сказал Путин. В годы Индокитайской войны (с 1964 по 1973 годы) США сбросили на Лаос более двух миллионов тонн авиабомб, значительную часть которых составляли кассетные бомбы. На территорию небольшой страны в те годы упало более 270 миллионов кассетных суббоеприпасов, Bombies ("бомбочек"), как их называют в Лаосе, более 80 миллионов которых не разорвались при падении и остались в лаосской земле. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/laos-1895769553.html

лаос

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лаос, россия, сша, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023