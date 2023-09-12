https://ria.ru/20230912/laos-1895789465.html
Путин рассказал об участии России в разминировании Лаоса
Путин рассказал об участии России в разминировании Лаоса - РИА Новости, 12.09.2023
Путин рассказал об участии России в разминировании Лаоса
Россия принимает участие в разминировании Лаоса, в том числе обучает местных специалистов, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе пленарной... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:40
2023-09-12T11:40
2023-09-12T11:41
в мире
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия принимает участие в разминировании Лаоса, в том числе обучает местных специалистов, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ. "Мы не только принимаем участие в разминировании, наши специалисты, но мы обучаем местных специалистов, мы уже подготовили 150 человек, которые занимаются разминированием, из местных жителей", - сказал Путин. В годы Индокитайской войны (с 1964 по 1973 годы) США сбросили на Лаос более двух миллионов тонн авиабомб, значительную часть которых составляли кассетные бомбы. На территорию небольшой страны в те годы упало более 270 миллионов кассетных суббоеприпасов, Bombies ("бомбочек"), как их называют в Лаосе, более 80 миллионов которых не разорвались при падении и остались в лаосской земле. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/laos-1895769553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лаос, россия, сша, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
В мире, Лаос, Россия, США, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Путин рассказал об участии России в разминировании Лаоса
Путин: Россия принимает участие в разминировании Лаоса, готовит специалистов