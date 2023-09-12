https://ria.ru/20230912/laos-1895716614.html
Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса в Россию в октябре
Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса в Россию в октябре - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса в Россию в октябре
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Россию в октябре. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:55
2023-09-12T05:55
2023-09-12T09:01
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Россию в октябре. "Прошу вас передать самые тёплые пожелания президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре", - сказал Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/laos-1895715695.html
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в мире, лаос, россия, владимир путин, владивосток, вэф-2023
В мире, Лаос, Россия, Владимир Путин, Владивосток, ВЭФ-2023
Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса в Россию в октябре
Путин надеется на визит президента Лаоса в Россию в октябре