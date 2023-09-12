https://ria.ru/20230912/laos-1895715695.html
Путин на встрече с вице-президентом Лаоса отметил дружеские отношения стран
Путин на встрече с вице-президентом Лаоса отметил дружеские отношения стран - РИА Новости, 12.09.2023
Путин на встрече с вице-президентом Лаоса отметил дружеские отношения стран
Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту отметил дружеские отношения двух стран. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:37
2023-09-12T05:37
2023-09-12T09:01
в мире
лаос
россия
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту отметил дружеские отношения двух стран."С вашей страной у нас давние очень хорошие, дружеские отношения, и вы сами внесли очень заметный вклад в развитие межгосударственных связей", - сказал Путин.Он отметил, что в России Пани Ятхоту знают как "хорошего, надежного друга", она неоднократно была в РФ и, будучи председателем парламента, внесла заметный вклад в межпарламентские связи.
https://ria.ru/20230814/sotrudnichestvo-1890065194.html
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в мире, лаос, россия, владимир путин
В мире, Лаос, Россия, Владимир Путин
Путин на встрече с вице-президентом Лаоса отметил дружеские отношения стран
Путин на встрече с вице-президентом Лаоса отметил дружеские отношения стран
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту отметил дружеские отношения двух стран.
"С вашей страной у нас давние очень хорошие, дружеские отношения, и вы сами внесли очень заметный вклад в развитие межгосударственных связей", - сказал Путин.
Он отметил, что в России Пани Ятхоту знают как "хорошего, надежного друга", она неоднократно была в РФ и, будучи председателем парламента, внесла заметный вклад в межпарламентские связи.
Россия и Лаос обсудили сотрудничество на форуме "Армия-2023"