https://ria.ru/20230912/laos-1895715695.html

Путин на встрече с вице-президентом Лаоса отметил дружеские отношения стран

Путин на встрече с вице-президентом Лаоса отметил дружеские отношения стран - РИА Новости, 12.09.2023

Путин на встрече с вице-президентом Лаоса отметил дружеские отношения стран

Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту отметил дружеские отношения двух стран. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:37

2023-09-12T05:37

2023-09-12T09:01

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лаос

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владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту отметил дружеские отношения двух стран."С вашей страной у нас давние очень хорошие, дружеские отношения, и вы сами внесли очень заметный вклад в развитие межгосударственных связей", - сказал Путин.Он отметил, что в России Пани Ятхоту знают как "хорошего, надежного друга", она неоднократно была в РФ и, будучи председателем парламента, внесла заметный вклад в межпарламентские связи.

https://ria.ru/20230814/sotrudnichestvo-1890065194.html

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в мире, лаос, россия, владимир путин