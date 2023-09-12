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Греф прокомментировал ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 12.09.2023
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21:46 12.09.2023 (обновлено: 22:11 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/kurs-1895971136.html
Греф прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Греф прокомментировал ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 12.09.2023
Греф прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Курс рубля на данный момент неоправданно занижен, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T21:46
2023-09-12T22:11
экономика
сбербанк россии
герман греф
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Курс рубля на данный момент неоправданно занижен, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1". "Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей", - сказал он."Я думаю, что при соответствующих шагах со стороны правительства, нахождении механизма регулирования этой ситуации, мы выйдем примерно на такие уровни", - добавил глава Сбербанка.Греф также предположил, что доля американской валюты в мировых расчетах постепенно будет сокращаться. Государства начнут искать альтернативу, но вряд ли это произойдет быстрыми темпами , - заключил он.
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экономика, сбербанк россии, герман греф
Экономика, Сбербанк России, Герман Греф
Греф прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Греф назвал нынешний курс рубля неоправданно заниженным

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Курс рубля на данный момент неоправданно занижен, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей", - сказал он.
"Я думаю, что при соответствующих шагах со стороны правительства, нахождении механизма регулирования этой ситуации, мы выйдем примерно на такие уровни", - добавил глава Сбербанка.
Греф также предположил, что доля американской валюты в мировых расчетах постепенно будет сокращаться. Государства начнут искать альтернативу, но вряд ли это произойдет быстрыми темпами , - заключил он.
Не думаю, что здесь есть непреодолимые проблемы – Путин о курсе рубля - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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ЭкономикаСбербанк РоссииГерман Греф
 
 
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