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Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 12.09.2023
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09:57 12.09.2023 (обновлено: 10:31 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/kurs-1895752304.html
Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 12.09.2023
Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Непреодолимых проблем по ситуации с курсом рубля нет, все факторы управляемые, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:57
2023-09-12T10:31
владимир путин
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Непреодолимых проблем по ситуации с курсом рубля нет, все факторы управляемые, заявил президент РФ Владимир Путин."Этот вопрос (курс рубля - ред.), который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Президент пояснил, что это связано со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частично валютной выручки крупнейших экспортеров. "Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт всё в большем и большем объеме поступает на наш рынок, значит иностранная валюта все больше и больше востребована. Есть и другие факторы, но в целом они управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, ЦБ их видит", - отметил президент.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html
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"Не думаю, что здесь есть непреодолимые проблемы" – Путин о курсе рубля
"Не думаю, что здесь есть непреодолимые проблемы" – Путин о курсе рубля
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владимир путин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), вэф-2023
Владимир Путин, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВЭФ-2023
Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Путин заявил об отсутствии непреодолимых проблем с курсом рубля

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Непреодолимых проблем по ситуации с курсом рубля нет, все факторы управляемые, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Этот вопрос (курс рубля - ред.), который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
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Президент пояснил, что это связано со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частично валютной выручки крупнейших экспортеров. "Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт всё в большем и большем объеме поступает на наш рынок, значит иностранная валюта все больше и больше востребована. Есть и другие факторы, но в целом они управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, ЦБ их видит", - отметил президент.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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Владимир ПутинЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВЭФ-2023
 
 
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