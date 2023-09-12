https://ria.ru/20230912/kurs-1895752304.html

Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 12.09.2023

Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Непреодолимых проблем по ситуации с курсом рубля нет, все факторы управляемые, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:57

2023-09-12T09:57

2023-09-12T10:31

владимир путин

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Непреодолимых проблем по ситуации с курсом рубля нет, все факторы управляемые, заявил президент РФ Владимир Путин."Этот вопрос (курс рубля - ред.), который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Президент пояснил, что это связано со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частично валютной выручки крупнейших экспортеров. "Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт всё в большем и большем объеме поступает на наш рынок, значит иностранная валюта все больше и больше востребована. Есть и другие факторы, но в целом они управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, ЦБ их видит", - отметил президент.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

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"Не думаю, что здесь есть непреодолимые проблемы" – Путин о курсе рубля "Не думаю, что здесь есть непреодолимые проблемы" – Путин о курсе рубля 2023-09-12T09:57 true PT0M49S

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владимир путин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), вэф-2023