https://ria.ru/20230912/kurs-1895724320.html

Доллар упал ниже 93 рублей

Доллар упал ниже 93 рублей - РИА Новости, 12.09.2023

Доллар упал ниже 93 рублей

Курс рубля резко укрепился, американская валюта опускалась ниже 93 рублей впервые с 18 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:35

2023-09-12T07:35

2023-09-12T07:42

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Курс рубля резко укрепился, американская валюта опускалась ниже 93 рублей впервые с 18 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.32 мск снижается на 2,14 рубля, до 92,94 рубля.Юань дешевеет на 30 копеек, до 12,72 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 100,20 рубля. При этом во время торгов доллар падал до 92,45 рубля, евро — до 99,41 рубля, юань — до 12,65 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия