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Доллар упал ниже 93 рублей - РИА Новости, 12.09.2023
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07:35 12.09.2023 (обновлено: 07:42 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/kurs-1895724320.html
Доллар упал ниже 93 рублей
Доллар упал ниже 93 рублей - РИА Новости, 12.09.2023
Доллар упал ниже 93 рублей
Курс рубля резко укрепился, американская валюта опускалась ниже 93 рублей впервые с 18 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:35
2023-09-12T07:42
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Курс рубля резко укрепился, американская валюта опускалась ниже 93 рублей впервые с 18 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.32 мск снижается на 2,14 рубля, до 92,94 рубля.Юань дешевеет на 30 копеек, до 12,72 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 100,20 рубля. При этом во время торгов доллар падал до 92,45 рубля, евро — до 99,41 рубля, юань — до 12,65 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Доллар упал ниже 93 рублей

Мосбиржа: доллар уходил ниже 93 рублей, евро – ниже 100 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 сен РИА Новости. Курс рубля резко укрепился, американская валюта опускалась ниже 93 рублей впервые с 18 августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.32 мск снижается на 2,14 рубля, до 92,94 рубля.
Юань дешевеет на 30 копеек, до 12,72 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 100,20 рубля.
При этом во время торгов доллар падал до 92,45 рубля, евро — до 99,41 рубля, юань — до 12,65 рубля.
 
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