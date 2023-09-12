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Кубанский производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку - РИА Новости, 12.09.2023
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Краснодарский край
 
22:02 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/kuban-1895972330.html
Кубанский производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку
Кубанский производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку - РИА Новости, 12.09.2023
Кубанский производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку
Кубанское предприятие по производству оборудования для утилизации отходов увеличила выработку на 64% благодаря внедрению бережливых технологий, сообщили в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T22:02
2023-09-12T22:02
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 сен – РИА Новости. Кубанское предприятие по производству оборудования для утилизации отходов увеличила выработку на 64% благодаря внедрению бережливых технологий, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Компания по производству оборудования для утилизации отходов увеличила выработку на 64% с помощью бережливых технологий. Предприятие "Эко-Спектрум" совместно с экспертами Регионального центра компетенций оптимизировали процесс производства инсинератора", - говорится в сообщении. Отмечается, что на предприятии было также снижено время протекания процесса на 53% и запасы на 41%. Результаты достигнуты благодаря запуску пескоструйной камеры, которая позволила обрабатывать и зачищать металл быстрее, а также внедрению передвижной камеры покраски, сократившей перемещения изделий. Специалисты РЦК организовали производственные ячейки, позволяющие планировать работу цеха. На предприятии была создана база конструкторско-технологической документации, ускоряющая время подготовки к производству. Компания занимается производством природо- и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих "зеленую" энергетику, переработку и утилизацию отходов, добавляют в пресс-службе. Предприятие участвует в двух национальных проектах – "Производительность труда" и "Экология", добавил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, при этом доля иностранного капитала не может превышать 50%.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Кубанский производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку

Кубанский производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку на 64%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 сен – РИА Новости. Кубанское предприятие по производству оборудования для утилизации отходов увеличила выработку на 64% благодаря внедрению бережливых технологий, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Компания по производству оборудования для утилизации отходов увеличила выработку на 64% с помощью бережливых технологий. Предприятие "Эко-Спектрум" совместно с экспертами Регионального центра компетенций оптимизировали процесс производства инсинератора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии было также снижено время протекания процесса на 53% и запасы на 41%. Результаты достигнуты благодаря запуску пескоструйной камеры, которая позволила обрабатывать и зачищать металл быстрее, а также внедрению передвижной камеры покраски, сократившей перемещения изделий. Специалисты РЦК организовали производственные ячейки, позволяющие планировать работу цеха. На предприятии была создана база конструкторско-технологической документации, ускоряющая время подготовки к производству.
Компания занимается производством природо- и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих "зеленую" энергетику, переработку и утилизацию отходов, добавляют в пресс-службе. Предприятие участвует в двух национальных проектах – "Производительность труда" и "Экология", добавил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, при этом доля иностранного капитала не может превышать 50%.
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