https://ria.ru/20230912/kuban-1895972330.html

Кубанский производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку

Кубанский производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку - РИА Новости, 12.09.2023

Кубанский производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку

Кубанское предприятие по производству оборудования для утилизации отходов увеличила выработку на 64% благодаря внедрению бережливых технологий, сообщили в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T22:02

2023-09-12T22:02

2023-09-12T22:02

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 сен – РИА Новости. Кубанское предприятие по производству оборудования для утилизации отходов увеличила выработку на 64% благодаря внедрению бережливых технологий, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Компания по производству оборудования для утилизации отходов увеличила выработку на 64% с помощью бережливых технологий. Предприятие "Эко-Спектрум" совместно с экспертами Регионального центра компетенций оптимизировали процесс производства инсинератора", - говорится в сообщении. Отмечается, что на предприятии было также снижено время протекания процесса на 53% и запасы на 41%. Результаты достигнуты благодаря запуску пескоструйной камеры, которая позволила обрабатывать и зачищать металл быстрее, а также внедрению передвижной камеры покраски, сократившей перемещения изделий. Специалисты РЦК организовали производственные ячейки, позволяющие планировать работу цеха. На предприятии была создана база конструкторско-технологической документации, ускоряющая время подготовки к производству. Компания занимается производством природо- и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих "зеленую" энергетику, переработку и утилизацию отходов, добавляют в пресс-службе. Предприятие участвует в двух национальных проектах – "Производительность труда" и "Экология", добавил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, при этом доля иностранного капитала не может превышать 50%.

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краснодарский край