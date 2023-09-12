https://ria.ru/20230912/krym-1895867060.html
В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками
В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками - РИА Новости, 12.09.2023
В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал смертниками украинских солдат, которых их командование отправляет на катерах с целью попытки высадиться... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:00
2023-09-12T16:00
2023-09-12T16:00
россия
владимир константинов
вооруженные силы украины
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал смертниками украинских солдат, которых их командование отправляет на катерах с целью попытки высадиться на побережье Крыма. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. До этого также были уничтожены четыре быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшими в направлении мыса Тарханкут крымского побережья. "С недавних пор украинская сторона регулярно отправляет в сторону Крыма катера, гружёные смертниками. Даже если они достигли бы крымского берега, в военном отношении это не имело бы никакого смысла", - написал Константинов в своем телеграм-канале. По его словам, целью подобных вылазок украинских войск, несмотря на нулевую эффективность и бессмысленные жертвы, являются пропагандистские фото. "Теперь их ждут, и шансов даже на предсмертное фото из Крыма у них нет никаких", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20230912/lnr-1895858094.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_92c29ba40ba9689c25e5e47716a833d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир константинов, вооруженные силы украины, республика крым
Россия, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками
Константинов назвал солдат ВСУ, которых отправляют в Крым, смертниками
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал смертниками украинских солдат, которых их командование отправляет на катерах с целью попытки высадиться на побережье Крыма.
Ранее Минобороны РФ
сообщило, что российские самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ
, следовавшие в сторону Крыма. До этого также были уничтожены четыре быстроходных катера производства США
Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшими в направлении мыса Тарханкут крымского побережья.
"С недавних пор украинская сторона регулярно отправляет в сторону Крыма катера, гружёные смертниками. Даже если они достигли бы крымского берега, в военном отношении это не имело бы никакого смысла", - написал Константинов в своем телеграм-канале.
По его словам, целью подобных вылазок украинских войск, несмотря на нулевую эффективность и бессмысленные жертвы, являются пропагандистские фото.
"Теперь их ждут, и шансов даже на предсмертное фото из Крыма у них нет никаких", - подчеркнул глава парламента.
За неделю в ЛНР отразили 28 попыток ВСУ нарушить воздушное пространство