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В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками - РИА Новости, 12.09.2023
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16:00 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/krym-1895867060.html
В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками
В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками - РИА Новости, 12.09.2023
В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал смертниками украинских солдат, которых их командование отправляет на катерах с целью попытки высадиться... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:00
2023-09-12T16:00
россия
владимир константинов
вооруженные силы украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал смертниками украинских солдат, которых их командование отправляет на катерах с целью попытки высадиться на побережье Крыма. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. До этого также были уничтожены четыре быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшими в направлении мыса Тарханкут крымского побережья. "С недавних пор украинская сторона регулярно отправляет в сторону Крыма катера, гружёные смертниками. Даже если они достигли бы крымского берега, в военном отношении это не имело бы никакого смысла", - написал Константинов в своем телеграм-канале. По его словам, целью подобных вылазок украинских войск, несмотря на нулевую эффективность и бессмысленные жертвы, являются пропагандистские фото. "Теперь их ждут, и шансов даже на предсмертное фото из Крыма у них нет никаких", - подчеркнул глава парламента.
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россия, владимир константинов, вооруженные силы украины, республика крым
Россия, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками

Константинов назвал солдат ВСУ, которых отправляют в Крым, смертниками

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал смертниками украинских солдат, которых их командование отправляет на катерах с целью попытки высадиться на побережье Крыма.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. До этого также были уничтожены четыре быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшими в направлении мыса Тарханкут крымского побережья.
"С недавних пор украинская сторона регулярно отправляет в сторону Крыма катера, гружёные смертниками. Даже если они достигли бы крымского берега, в военном отношении это не имело бы никакого смысла", - написал Константинов в своем телеграм-канале.
По его словам, целью подобных вылазок украинских войск, несмотря на нулевую эффективность и бессмысленные жертвы, являются пропагандистские фото.
"Теперь их ждут, и шансов даже на предсмертное фото из Крыма у них нет никаких", - подчеркнул глава парламента.
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РоссияВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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