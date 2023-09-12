https://ria.ru/20230912/krym-1895867060.html

В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками

В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками - РИА Новости, 12.09.2023

В Крыму назвали солдат ВСУ смертниками

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал смертниками украинских солдат, которых их командование отправляет на катерах с целью попытки высадиться... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:00

2023-09-12T16:00

2023-09-12T16:00

россия

владимир константинов

вооруженные силы украины

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал смертниками украинских солдат, которых их командование отправляет на катерах с целью попытки высадиться на побережье Крыма. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. До этого также были уничтожены четыре быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшими в направлении мыса Тарханкут крымского побережья. "С недавних пор украинская сторона регулярно отправляет в сторону Крыма катера, гружёные смертниками. Даже если они достигли бы крымского берега, в военном отношении это не имело бы никакого смысла", - написал Константинов в своем телеграм-канале. По его словам, целью подобных вылазок украинских войск, несмотря на нулевую эффективность и бессмысленные жертвы, являются пропагандистские фото. "Теперь их ждут, и шансов даже на предсмертное фото из Крыма у них нет никаких", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20230912/lnr-1895858094.html

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир константинов, вооруженные силы украины, республика крым