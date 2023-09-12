https://ria.ru/20230912/krym-1895862163.html

Крым приступил к оценке ущерба от транспортной блокады со стороны Украины

Крым приступил к оценке ущерба от транспортной блокады со стороны Украины - РИА Новости, 12.09.2023

Крым приступил к оценке ущерба от транспортной блокады со стороны Украины

Крым приступил к оценке ущерба от транспортной и финансовой блокады, устроенной Украиной, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:43

2023-09-12T15:43

2023-09-12T15:43

украина

владимир константинов

республика крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Крым приступил к оценке ущерба от транспортной и финансовой блокады, устроенной Украиной, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале. "Наша рабочая группа также приступила к подсчёту ущерба от транспортной и финансовой блокад республики", - написал Константинов. В частности, по его словам, предварительно объем ущерба, нанесенного Крыму в результате транспортной блокады, включая затраты на ремонт Крымского и Чонгарского мостов, может достигать 1 миллиарда 149 миллионов рублей. По финансовой блокаде эта цифра на сегодня составляет порядка 38 миллиардов рублей. Кроме того, по его словам, свои иски также намерены подать рисоводческие хозяйства, созданные после начала подачи воды по Северо-Крымскому каналу и пострадавшие в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. "Им оказывается вся необходимая методическая помощь", - подчеркнул Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20230721/kakhovskaya-ges-1885489710.html

https://ria.ru/20230704/krym-1882044651.html

украина

республика крым

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украина, владимир константинов, республика крым, экономика