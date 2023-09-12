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Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае - РИА Новости, 12.09.2023
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12:41 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/krokodily-1895807865.html
Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае
Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае - РИА Новости, 12.09.2023
Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае
Из-за паводка более 70 крокодилов сбежали из питомника в южной китайской провинции Гуандун, власти призвали местных жителей соблюдать осторожность, пишет... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:41
2023-09-12T12:41
китай
гуандун
в мире
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ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Из-за паводка более 70 крокодилов сбежали из питомника в южной китайской провинции Гуандун, власти призвали местных жителей соблюдать осторожность, пишет издание Sichuan Daily. Как сообщает издание, из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями, из питомника, расположенного в районе Маонань провинции Гуандун на юге Китая, сбежали более 70 крокодилов. Местные жители получили уведомление с просьбой держаться подальше от водоемов, не ловить рыбу и воздержаться от купания. Соответствующие службы в настоящее время занимаются решением проблемы.
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китай, гуандун, в мире
Китай, Гуандун, В мире
Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае

Sichuan Daily: на юге Китая более 70 крокодилов сбежали из питомника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКрокодил
Крокодил - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Из-за паводка более 70 крокодилов сбежали из питомника в южной китайской провинции Гуандун, власти призвали местных жителей соблюдать осторожность, пишет издание Sichuan Daily.
Как сообщает издание, из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями, из питомника, расположенного в районе Маонань провинции Гуандун на юге Китая, сбежали более 70 крокодилов.
Местные жители получили уведомление с просьбой держаться подальше от водоемов, не ловить рыбу и воздержаться от купания.
Соответствующие службы в настоящее время занимаются решением проблемы.
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