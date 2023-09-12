https://ria.ru/20230912/krokodily-1895807865.html

Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае

Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае - РИА Новости, 12.09.2023

Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае

Из-за паводка более 70 крокодилов сбежали из питомника в южной китайской провинции Гуандун, власти призвали местных жителей соблюдать осторожность, пишет... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:41

2023-09-12T12:41

2023-09-12T12:41

китай

гуандун

в мире

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ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Из-за паводка более 70 крокодилов сбежали из питомника в южной китайской провинции Гуандун, власти призвали местных жителей соблюдать осторожность, пишет издание Sichuan Daily. Как сообщает издание, из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями, из питомника, расположенного в районе Маонань провинции Гуандун на юге Китая, сбежали более 70 крокодилов. Местные жители получили уведомление с просьбой держаться подальше от водоемов, не ловить рыбу и воздержаться от купания. Соответствующие службы в настоящее время занимаются решением проблемы.

https://ria.ru/20230702/krokodil-1881759489.html

китай

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китай, гуандун, в мире