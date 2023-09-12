https://ria.ru/20230912/krokodily-1895807865.html
Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае
Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае - РИА Новости, 12.09.2023
Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае
Из-за паводка более 70 крокодилов сбежали из питомника в южной китайской провинции Гуандун, власти призвали местных жителей соблюдать осторожность, пишет... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:41
2023-09-12T12:41
2023-09-12T12:41
китай
гуандун
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152477/01/1524770118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f043f5f1235a99f23e2ef95f81b958ba.jpg
ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Из-за паводка более 70 крокодилов сбежали из питомника в южной китайской провинции Гуандун, власти призвали местных жителей соблюдать осторожность, пишет издание Sichuan Daily. Как сообщает издание, из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями, из питомника, расположенного в районе Маонань провинции Гуандун на юге Китая, сбежали более 70 крокодилов. Местные жители получили уведомление с просьбой держаться подальше от водоемов, не ловить рыбу и воздержаться от купания. Соответствующие службы в настоящее время занимаются решением проблемы.
https://ria.ru/20230702/krokodil-1881759489.html
китай
гуандун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152477/01/1524770118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be97109a27dd04093f4654616dc067cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, гуандун, в мире
Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае
Sichuan Daily: на юге Китая более 70 крокодилов сбежали из питомника
ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости.
Из-за паводка более 70 крокодилов сбежали из питомника в южной китайской провинции Гуандун, власти призвали местных жителей соблюдать осторожность, пишет издание Sichuan Daily
.
Как сообщает издание, из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями, из питомника, расположенного в районе Маонань провинции Гуандун на юге Китая, сбежали более 70 крокодилов.
Местные жители получили уведомление с просьбой держаться подальше от водоемов, не ловить рыбу и воздержаться от купания.
Соответствующие службы в настоящее время занимаются решением проблемы.
Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом