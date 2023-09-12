https://ria.ru/20230912/kritika-1895961166.html
ООН отреагировала на критику Подоляка
ООН отреагировала на критику Подоляка - РИА Новости, 12.09.2023
ООН отреагировала на критику Подоляка
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нелестные слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:27
2023-09-12T20:27
2023-09-12T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
михаил подоляк
магатэ
красный крест
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нелестные слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес организации, заявил, что критика не является новостью для ооновцев – ООН продолжает работать усердно. "Критика ООН не новость. Мы продолжаем нашу работу с усердием, как всегда", - сказал Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Подоляка. Ранее Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - "фиктивными организациями", засоряющими сознание своими "мусорными оценками". В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал слова Подоляка потерей самообладания перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевского режима.
https://ria.ru/20230912/nebenzya-1895953429.html
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в мире, россия, михаил подоляк, магатэ, красный крест, оон, стефан дюжаррик, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Михаил Подоляк, МАГАТЭ, Красный Крест, ООН, Стефан Дюжаррик, Владимир Зеленский
ООН отреагировала на критику Подоляка
Дюжаррик заявил, что критика ООН Подоляком не удивила организацию