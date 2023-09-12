Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что резких движений по денежно-кредитной политике не будет - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 12.09.2023 (обновлено: 10:56 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/kredity-1895754369.html
Путин заявил, что резких движений по денежно-кредитной политике не будет
Путин заявил, что резких движений по денежно-кредитной политике не будет - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил, что резких движений по денежно-кредитной политике не будет
Президент России Владимир Путин заявил, что заниматься денежно-кредитной политикой нужно, так как если упустить ситуацию, она приведет к неконтролируемому росту РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:05
2023-09-12T10:56
экономика
вэф-2023
россия
владивосток
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895750931_0:93:3178:1881_1920x0_80_0_0_3ef91df273a5ce1a998d864f9488ae3d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заниматься денежно-кредитной политикой нужно, так как если упустить ситуацию, она приведет к неконтролируемому росту инфляции, для экономики это будет ещё хуже."Мы видим и опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать. Поэтому влиять, конечно, на это нужно, но если мы упустим ситуацию, которая приведет к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет еще хуже, потому что тогда в условиях большой инфляции строить бизнес-планы практически невозможно", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Рассуждая в ходе сессии о текущей ситуации с курсом рубля, который, по словам модератора, по итогам 2022 года стал самой волатильной валютой в мире, глава государства отметил, что не видит каких-то совсем непреодолимых проблем и сложностей: сфера это тонкая, но управляемая. Модератор задал дополнительный вопрос, собирается ли все-таки государство регулировать ее или вводить какие-то ограничения, напомнив о предложениях перекрыть лазейки для вывода денег из страны.Путин ответил: "Они пугают, говорят: давайте по-мирному будем делать то-то и то-то, иначе мы введем какие-то ограничения, обязательный возврат выручки и так далее. Ну, резких движений никто делать не будет".Рубль начал планомерно снижаться с середины августа: доллар доходил до 98,64 рубля, евро - до 105,71 рубля. Ранее во вторник курс доллара начал резко снижаться и уходил ниже 93 рублей с 95 рублей на открытии торгов, курс евро падал ниже 100 рублей, тогда как открывался на отметке 102,45 рубля.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/rubl-1895493970.html
https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895750931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c5343fe27a50df4b20e79678b371e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вэф-2023, россия, владивосток, владимир путин
Экономика, ВЭФ-2023, Россия, Владивосток, Владимир Путин
Путин заявил, что резких движений по денежно-кредитной политике не будет

Путин: если не заниматься денежно-кредитной политикой, для экономики будет хуже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заниматься денежно-кредитной политикой нужно, так как если упустить ситуацию, она приведет к неконтролируемому росту инфляции, для экономики это будет ещё хуже.
"Мы видим и опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать. Поэтому влиять, конечно, на это нужно, но если мы упустим ситуацию, которая приведет к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет еще хуже, потому что тогда в условиях большой инфляции строить бизнес-планы практически невозможно", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Пик ослабления рубля пройден, заявил Орешкин
Вчера, 10:10
Рассуждая в ходе сессии о текущей ситуации с курсом рубля, который, по словам модератора, по итогам 2022 года стал самой волатильной валютой в мире, глава государства отметил, что не видит каких-то совсем непреодолимых проблем и сложностей: сфера это тонкая, но управляемая. Модератор задал дополнительный вопрос, собирается ли все-таки государство регулировать ее или вводить какие-то ограничения, напомнив о предложениях перекрыть лазейки для вывода денег из страны.
Путин ответил: "Они пугают, говорят: давайте по-мирному будем делать то-то и то-то, иначе мы введем какие-то ограничения, обязательный возврат выручки и так далее. Ну, резких движений никто делать не будет".
Рубль начал планомерно снижаться с середины августа: доллар доходил до 98,64 рубля, евро - до 105,71 рубля. Ранее во вторник курс доллара начал резко снижаться и уходил ниже 93 рублей с 95 рублей на открытии торгов, курс евро падал ниже 100 рублей, тогда как открывался на отметке 102,45 рубля.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. 16 июня 2017 года - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Новые потрясения. Что будет с рублем после решения ЦБ
10 сентября, 08:00
 
ЭкономикаВЭФ-2023РоссияВладивостокВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала