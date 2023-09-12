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Путин заявил, что резких движений по денежно-кредитной политике не будет

Путин заявил, что резких движений по денежно-кредитной политике не будет - РИА Новости, 12.09.2023

Путин заявил, что резких движений по денежно-кредитной политике не будет

Президент России Владимир Путин заявил, что заниматься денежно-кредитной политикой нужно, так как если упустить ситуацию, она приведет к неконтролируемому росту РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:05

2023-09-12T10:05

2023-09-12T10:56

экономика

вэф-2023

россия

владивосток

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заниматься денежно-кредитной политикой нужно, так как если упустить ситуацию, она приведет к неконтролируемому росту инфляции, для экономики это будет ещё хуже."Мы видим и опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать. Поэтому влиять, конечно, на это нужно, но если мы упустим ситуацию, которая приведет к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет еще хуже, потому что тогда в условиях большой инфляции строить бизнес-планы практически невозможно", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Рассуждая в ходе сессии о текущей ситуации с курсом рубля, который, по словам модератора, по итогам 2022 года стал самой волатильной валютой в мире, глава государства отметил, что не видит каких-то совсем непреодолимых проблем и сложностей: сфера это тонкая, но управляемая. Модератор задал дополнительный вопрос, собирается ли все-таки государство регулировать ее или вводить какие-то ограничения, напомнив о предложениях перекрыть лазейки для вывода денег из страны.Путин ответил: "Они пугают, говорят: давайте по-мирному будем делать то-то и то-то, иначе мы введем какие-то ограничения, обязательный возврат выручки и так далее. Ну, резких движений никто делать не будет".Рубль начал планомерно снижаться с середины августа: доллар доходил до 98,64 рубля, евро - до 105,71 рубля. Ранее во вторник курс доллара начал резко снижаться и уходил ниже 93 рублей с 95 рублей на открытии торгов, курс евро падал ниже 100 рублей, тогда как открывался на отметке 102,45 рубля.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Кирилл Волков

экономика, вэф-2023, россия, владивосток, владимир путин