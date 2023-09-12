Рейтинг@Mail.ru
На Украине отложили идею приравнять коррупцию к госизмене, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/korruptsiya-1895922553.html
На Украине отложили идею приравнять коррупцию к госизмене, пишут СМИ
На Украине отложили идею приравнять коррупцию к госизмене, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
На Украине отложили идею приравнять коррупцию к госизмене, пишут СМИ
Офис Владимира Зеленского пока отложил идею приравнять коррупцию к госизмене, одна из причин – призыв Запада не торопиться с таким решением, сообщает агентство... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:52
2023-09-12T17:52
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пока отложил идею приравнять коррупцию к госизмене, одна из причин – призыв Запада не торопиться с таким решением, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. "В офисе президента пока не планируют вносить в парламент законопроект, который позволит приравнять коррупцию в крупных размерах к госизмене. Одной из причин стал призыв западных партнеров не торопиться с этим законопроектом", - говорится в сообщении. Ранее Зеленский заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения на Украине. По украинскому законодательству за госизмену предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин выразил мнение, что таким образом в офисе Зеленского хотят передать ведение дел в СБУ и тем самым защитить своих топ-коррупционеров.
https://ria.ru/20230911/es-1895535517.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7ce818621fb1599d9bd2174068bf7096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
На Украине отложили идею приравнять коррупцию к госизмене, пишут СМИ

РБК-Украина: офис Зеленского отложил идею приравнять коррупцию к госизмене

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пока отложил идею приравнять коррупцию к госизмене, одна из причин – призыв Запада не торопиться с таким решением, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
«
"В офисе президента пока не планируют вносить в парламент законопроект, который позволит приравнять коррупцию в крупных размерах к госизмене. Одной из причин стал призыв западных партнеров не торопиться с этим законопроектом", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения на Украине. По украинскому законодательству за госизмену предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин выразил мнение, что таким образом в офисе Зеленского хотят передать ведение дел в СБУ и тем самым защитить своих топ-коррупционеров.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
СМИ: в ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной"
Вчера, 12:29
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала