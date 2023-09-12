https://ria.ru/20230912/korruptsiya-1895922553.html
На Украине отложили идею приравнять коррупцию к госизмене, пишут СМИ
На Украине отложили идею приравнять коррупцию к госизмене, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
На Украине отложили идею приравнять коррупцию к госизмене, пишут СМИ
Офис Владимира Зеленского пока отложил идею приравнять коррупцию к госизмене, одна из причин – призыв Запада не торопиться с таким решением, сообщает агентство... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:52
2023-09-12T17:52
2023-09-12T17:52
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пока отложил идею приравнять коррупцию к госизмене, одна из причин – призыв Запада не торопиться с таким решением, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. "В офисе президента пока не планируют вносить в парламент законопроект, который позволит приравнять коррупцию в крупных размерах к госизмене. Одной из причин стал призыв западных партнеров не торопиться с этим законопроектом", - говорится в сообщении. Ранее Зеленский заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения на Украине. По украинскому законодательству за госизмену предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин выразил мнение, что таким образом в офисе Зеленского хотят передать ведение дел в СБУ и тем самым защитить своих топ-коррупционеров.
https://ria.ru/20230911/es-1895535517.html
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в мире, украина
На Украине отложили идею приравнять коррупцию к госизмене, пишут СМИ
РБК-Украина: офис Зеленского отложил идею приравнять коррупцию к госизмене