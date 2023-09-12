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Путин оценил проект об экономическом коридоре из Индии с участием США

Путин оценил проект об экономическом коридоре из Индии с участием США - РИА Новости, 12.09.2023

Путин оценил проект об экономическом коридоре из Индии с участием США

США запрыгнули в последний вагон, договорившись об экономическом коридоре из Индии, но сам проект на пользу РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:42

2023-09-12T10:42

2023-09-12T10:42

экономика

индия

сша

россия

владимир путин

нарендра моди

большая двадцатка

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. США запрыгнули в последний вагон, договорившись об экономическом коридоре из Индии, но сам проект на пользу РФ, заявил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа. Ранее Белый дом обнародовал текст меморандума, в котором говорится, что США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа (IMEC). Согласно документу, ключевой целью создания нового коридора станет стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европой. "Я считаю, что это нам на пользу, нам это будет только помогать развивать логистику… Правда, американцы впрыгнули в этот поезд в последний момент, но для них я вообще не вижу большого смысла в этом проекте находиться… Между тем, дополнительное движение товаров по этому коридору - это по сути дополнение к нашему проекту "Север-Юг". Мы здесь ничего не видим, что могло нам как-то помешать" , - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, индия, сша, россия, владимир путин, нарендра моди, большая двадцатка, вэф-2023