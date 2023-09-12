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Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71,5 тысячи человек - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 12.09.2023 (обновлено: 12:06 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/kontrnastuplenie-1895779738.html
Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71,5 тысячи человек
Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71,5 тысячи человек - РИА Новости, 12.09.2023
Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71,5 тысячи человек
Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:17
2023-09-12T12:06
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.&quot;Украина проводит так называемое контрнаступление. А результатов нет, мы сейчас не будем — провал, не провал &lt;…&gt; Потери есть, большие. С начала контрнаступления потери личного состава — 71,5 тысячи человек. &lt;...&gt; Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой&quot;, — сообщил президент.Кроме того, ВСУ потеряли 543 танка, почти 18 тысяч бронемашин разных классов.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230909/ministr-1895248963.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71,5 тысячи человек

Путин сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 71 тысячу человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«

"Украина проводит так называемое контрнаступление. А результатов нет, мы сейчас не будем — провал, не провал <…> Потери есть, большие. С начала контрнаступления потери личного состава — 71,5 тысячи человек. <...> Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой", — сообщил президент.

Кроме того, ВСУ потеряли 543 танка, почти 18 тысяч бронемашин разных классов.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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