https://ria.ru/20230912/kontrnastuplenie-1895779738.html

Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71,5 тысячи человек

Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71,5 тысячи человек - РИА Новости, 12.09.2023

Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71,5 тысячи человек

Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:17

2023-09-12T11:17

2023-09-12T12:06

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Украина проводит так называемое контрнаступление. А результатов нет, мы сейчас не будем — провал, не провал <…> Потери есть, большие. С начала контрнаступления потери личного состава — 71,5 тысячи человек. <...> Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой", — сообщил президент.Кроме того, ВСУ потеряли 543 танка, почти 18 тысяч бронемашин разных классов.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230909/ministr-1895248963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины