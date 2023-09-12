https://ria.ru/20230912/kontrakt-1895788231.html

За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин

За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин

За последние 6-7 месяцев 270 тысяч человек добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях, заявил президент... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:38

2023-09-12T11:38

2023-09-12T13:46

вооруженные силы рф

вэф-2023

безопасность

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. За последние 6-7 месяцев 270 тысяч человек добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях, заявил президент России Владимир Путин."За последние 6-7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", - сказал Путин.Российские мужчины сознательно и добровольно идут на фронт в нынешних условиях, понимая, что они могут отдать за жизнь или получить тяжелое ранение, защищая интересы Родины, заявил президент РФ Владимир Путин."Это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет. Ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, всё равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы родины", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/rossiya-1895791976.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, вэф-2023, безопасность, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет