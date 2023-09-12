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За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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11:38 12.09.2023 (обновлено: 13:46 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/kontrakt-1895788231.html
За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин
За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин
За последние 6-7 месяцев 270 тысяч человек добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях, заявил президент... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:38
2023-09-12T13:46
вооруженные силы рф
вэф-2023
безопасность
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. За последние 6-7 месяцев 270 тысяч человек добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях, заявил президент России Владимир Путин."За последние 6-7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", - сказал Путин.Российские мужчины сознательно и добровольно идут на фронт в нынешних условиях, понимая, что они могут отдать за жизнь или получить тяжелое ранение, защищая интересы Родины, заявил президент РФ Владимир Путин."Это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет. Ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, всё равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы родины", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вооруженные силы рф, вэф-2023, безопасность, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Вооруженные силы РФ, ВЭФ-2023, Безопасность, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек, заявил Путин

Путин: 270 тысяч человек за полгода добровольно поступили на контрактную службу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. За последние 6-7 месяцев 270 тысяч человек добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях, заявил президент России Владимир Путин.
"За последние 6-7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", - сказал Путин.
Российские мужчины сознательно и добровольно идут на фронт в нынешних условиях, понимая, что они могут отдать за жизнь или получить тяжелое ранение, защищая интересы Родины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет. Ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, всё равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы родины", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Вооруженные силы РФВЭФ-2023БезопасностьРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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