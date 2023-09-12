"Ужасные ощущения": Клаву Коку облили помоями за ложь

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В недавнем выпуске реалити-шоу "Сердце Клавы" на главную героиню проекта певицу Клаву Коку вылили шесть ведер помоев, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". В эпизоде потенциальные женихи исполнительницы проходили испытание на честность при помощи полиграфа, отвечая на неудобные вопросы от Коки. "Если детектор лжи указывал, что участник, отвечая на вопрос, врет, на Клаву выливалось ведро нечистот. Так на девушку вылили шесть ведер помоев", – говорится в релизе. По словам знаменитости, решиться на такое испытание ей было непросто. Но она очень хотела узнать правду об участниках и их намерениях. "Я чуть не зарыдала. Ужасные ощущения: противно и физически, и морально. Самое неприятное, что этого можно было избежать – ребята же знали, когда они говорят неправду. В целом, мне все понятно. Пойду отмываться от их лжи. Всегда неприятно разочаровываться в людях", – прокомментировала певица. Нечестными оказались ответы Антона Поповича, Александра Фатерина, Александра Чуракова и Михаила Хасии. Останутся ли они в проекте, получится узнать в новых выпусках. Реалити-шоу "Сердце Клавы" — это романтический эксперимент, в котором известная исполнительница ищет любовь. По информации канала "Пятница!", съемки программы уже завершились, и певица даже построила отношения. Но имя избранника держат в секрете.
В эпизоде потенциальные женихи исполнительницы проходили испытание на честность при помощи полиграфа, отвечая на неудобные вопросы от Коки.
«
"Если детектор лжи указывал, что участник, отвечая на вопрос, врет, на Клаву выливалось ведро нечистот. Так на девушку вылили шесть ведер помоев", – говорится в релизе.
По словам знаменитости, решиться на такое испытание ей было непросто. Но она очень хотела узнать правду об участниках и их намерениях.
«
"Я чуть не зарыдала. Ужасные ощущения: противно и физически, и морально. Самое неприятное, что этого можно было избежать – ребята же знали, когда они говорят неправду. В целом, мне все понятно. Пойду отмываться от их лжи. Всегда неприятно разочаровываться в людях", – прокомментировала певица.
Нечестными оказались ответы Антона Поповича, Александра Фатерина, Александра Чуракова и Михаила Хасии. Останутся ли они в проекте, получится узнать в новых выпусках.
Реалити-шоу "Сердце Клавы" — это романтический эксперимент, в котором известная исполнительница ищет любовь.
По информации канала "Пятница!", съемки программы уже завершились, и певица даже построила отношения. Но имя избранника держат в секрете.
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