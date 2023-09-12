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Китайская делегация отменила визит в Японию из-за ухудшения отношений - РИА Новости, 12.09.2023
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15:13 12.09.2023 (обновлено: 15:16 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/knr-1895854575.html
Китайская делегация отменила визит в Японию из-за ухудшения отношений
Китайская делегация отменила визит в Японию из-за ухудшения отношений - РИА Новости, 12.09.2023
Китайская делегация отменила визит в Японию из-за ухудшения отношений
Делегация армии Китая отменила визит в Японию на фоне ухудшения отношений двух стран, сообщило агентство Киодо со ссылкой на принимающую сторону. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:13
2023-09-12T15:16
в мире
япония
китай
россия
фукусима-1
магатэ
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ТОКИО, 12 сен - РИА Новости. Делегация армии Китая отменила визит в Японию на фоне ухудшения отношений двух стран, сообщило агентство Киодо со ссылкой на принимающую сторону. Визит был намечен на середину - вторую половину сентября. В качестве организаторов выступали японский Фонд мира Сасакавы и Китайское научное общество международной стратегии. В Фонд мира Сасакавы поступило извещение от китайской стороны о том, что их планы изменились и визит не состоится. Подобные обмены между китайскими военными и сотрудниками сил самообороны Японии начались в 2001 году. Они были прерваны из-за пандемии, но возобновились в июле, когда в Китай прибыла делегация сил самообороны Японии. Ответный визит должен был состояться в сентябре. Однако, как сообщает агентство, он был отложен на неопределенное время и, вероятно, перспектив его проведения до конца года нет. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
https://ria.ru/20230912/vizit-1895733942.html
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в мире, япония, китай, россия, фукусима-1, магатэ
В мире, Япония, Китай, Россия, Фукусима-1, МАГАТЭ
Китайская делегация отменила визит в Японию из-за ухудшения отношений

Киодо: делегация армии Китая отменила визит в Японию из-за ухудшения отношений

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ТОКИО, 12 сен - РИА Новости. Делегация армии Китая отменила визит в Японию на фоне ухудшения отношений двух стран, сообщило агентство Киодо со ссылкой на принимающую сторону.
Визит был намечен на середину - вторую половину сентября. В качестве организаторов выступали японский Фонд мира Сасакавы и Китайское научное общество международной стратегии. В Фонд мира Сасакавы поступило извещение от китайской стороны о том, что их планы изменились и визит не состоится.
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Подобные обмены между китайскими военными и сотрудниками сил самообороны Японии начались в 2001 году. Они были прерваны из-за пандемии, но возобновились в июле, когда в Китай прибыла делегация сил самообороны Японии. Ответный визит должен был состояться в сентябре. Однако, как сообщает агентство, он был отложен на неопределенное время и, вероятно, перспектив его проведения до конца года нет.
С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
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