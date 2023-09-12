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Первый региональный заказчик при участии КМСП заключил офсет с поставщиком - РИА Новости, 12.09.2023
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12:54 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/kmsp-1895810896.html
Первый региональный заказчик при участии КМСП заключил офсет с поставщиком
Первый региональный заказчик при участии КМСП заключил офсет с поставщиком - РИА Новости, 12.09.2023
Первый региональный заказчик при участии КМСП заключил офсет с поставщиком
Первый региональный заказчик заключил при участии Корпорации МСП (КМСП) офсетный договор, предусматривающий стабильные закупки в обмен на встречные... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:54
2023-09-12T12:54
россия
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Первый региональный заказчик заключил при участии Корпорации МСП (КМСП) офсетный договор, предусматривающий стабильные закупки в обмен на встречные инвестиционные обязательства поставщика, сообщает пресс-служба корпорации. Договор между МУП города Нягань "Комбинат питания" и компанией "Агроника" предусматривает поставку молочной продукции в образовательные учреждения Нягани в 2023-2024 годах. Также предусмотрены инвестиции поставщика в свое производство (молокозавод в городе Урай) в объеме не менее 30 миллионов рублей. Ожидается, что благодаря офсетному договору МСП-поставщик расширит свой рынок сбыта на 20%. "Выход офсетных договоров на региональный уровень — это очередной шаг в расширении возможностей участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ. Благодаря этому заказчики избавляются от необходимости поиска поставщиков качественной продукции в нужных объемах, с чем в некоторых регионах могут быть определенные проблемы. В свою очередь, производители не только получают стабильный канал сбыта продукции, но и стимул к инвестированию в развитие своего производства", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время "Комбинат питания" Нягани является единственным предприятием, оказывающим услуги по организации питания во всех общеобразовательных учреждениях города. Он обеспечивает горячими завтраками и обедами свыше 8 тысяч детей. Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" и уточнили возможность заключения офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года по инициативе Минэкономразвития. Офсетные договоры предусматривают, что малое или среднее предприятие инвестирует собственные или заемные средства в свое действующее или новое производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Оператором этой программы выступает Корпорация МСП. Расширение участия МСП-поставщиков в закупках предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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россия, корпорация мсп, александр исаевич
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич

Первый региональный заказчик при участии КМСП заключил офсет с поставщиком

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Первый региональный заказчик заключил при участии Корпорации МСП (КМСП) офсетный договор, предусматривающий стабильные закупки в обмен на встречные инвестиционные обязательства поставщика, сообщает пресс-служба корпорации.
Договор между МУП города Нягань "Комбинат питания" и компанией "Агроника" предусматривает поставку молочной продукции в образовательные учреждения Нягани в 2023-2024 годах. Также предусмотрены инвестиции поставщика в свое производство (молокозавод в городе Урай) в объеме не менее 30 миллионов рублей. Ожидается, что благодаря офсетному договору МСП-поставщик расширит свой рынок сбыта на 20%.
Логотип корпорации МСП
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"Выход офсетных договоров на региональный уровень — это очередной шаг в расширении возможностей участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ. Благодаря этому заказчики избавляются от необходимости поиска поставщиков качественной продукции в нужных объемах, с чем в некоторых регионах могут быть определенные проблемы. В свою очередь, производители не только получают стабильный канал сбыта продукции, но и стимул к инвестированию в развитие своего производства", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время "Комбинат питания" Нягани является единственным предприятием, оказывающим услуги по организации питания во всех общеобразовательных учреждениях города. Он обеспечивает горячими завтраками и обедами свыше 8 тысяч детей.
Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" и уточнили возможность заключения офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года по инициативе Минэкономразвития. Офсетные договоры предусматривают, что малое или среднее предприятие инвестирует собственные или заемные средства в свое действующее или новое производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Оператором этой программы выступает Корпорация МСП. Расширение участия МСП-поставщиков в закупках предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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