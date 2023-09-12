Путин: в России нужны центры прогнозирования опасных климатических явлений
Путин поддержал создание центров прогнозирования опасных климатических явлений
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения.
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"Нам, конечно, нужны какие-то центры, действующие на постоянной основе, которые занимаются прогнозированием и своевременной выработкой рекомендаций органам власти и гражданам, они должны предупреждать граждан о возможных климатических явлениях", - заявил Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ во вторник.
Он обещал рассмотреть соответствующее предложение одного из участников. "Вместе будем делать это с МЧС, с научным сообществом. Может быть, в данном случае можно сделать это и на базе Дальневосточного федерального университета", - добавил президент РФ.
Путин заявил, что в последние годы Дальний Восток сталкивается с такими природными ЧС регулярно: если раньше крупные наводнения случались в регионе один раз в несколько лет, то теперь это происходит практически каждый год. Он также упомянул, что с аналогичным предложением о создании климатической дальневосточной лаборатории выступил ранее глава Приморского края Олег Кожемяко.