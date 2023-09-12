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Путин: в России нужны центры прогнозирования опасных климатических явлений - РИА Новости, 12.09.2023
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08:47 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/klimat-1895734440.html
Путин: в России нужны центры прогнозирования опасных климатических явлений
Путин: в России нужны центры прогнозирования опасных климатических явлений - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: в России нужны центры прогнозирования опасных климатических явлений
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:47
2023-09-12T08:47
общество
россия
дальний восток
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения. "Нам, конечно, нужны какие-то центры, действующие на постоянной основе, которые занимаются прогнозированием и своевременной выработкой рекомендаций органам власти и гражданам, они должны предупреждать граждан о возможных климатических явлениях", - заявил Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ во вторник. Он обещал рассмотреть соответствующее предложение одного из участников. "Вместе будем делать это с МЧС, с научным сообществом. Может быть, в данном случае можно сделать это и на базе Дальневосточного федерального университета", - добавил президент РФ. Путин заявил, что в последние годы Дальний Восток сталкивается с такими природными ЧС регулярно: если раньше крупные наводнения случались в регионе один раз в несколько лет, то теперь это происходит практически каждый год. Он также упомянул, что с аналогичным предложением о создании климатической дальневосточной лаборатории выступил ранее глава Приморского края Олег Кожемяко.
https://ria.ru/20230912/putin-1895730079.html
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общество, россия, дальний восток, владимир путин, вэф-2023
Общество, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин: в России нужны центры прогнозирования опасных климатических явлений

Путин поддержал создание центров прогнозирования опасных климатических явлений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения.
«
"Нам, конечно, нужны какие-то центры, действующие на постоянной основе, которые занимаются прогнозированием и своевременной выработкой рекомендаций органам власти и гражданам, они должны предупреждать граждан о возможных климатических явлениях", - заявил Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ во вторник.
Он обещал рассмотреть соответствующее предложение одного из участников. "Вместе будем делать это с МЧС, с научным сообществом. Может быть, в данном случае можно сделать это и на базе Дальневосточного федерального университета", - добавил президент РФ.
Путин заявил, что в последние годы Дальний Восток сталкивается с такими природными ЧС регулярно: если раньше крупные наводнения случались в регионе один раз в несколько лет, то теперь это происходит практически каждый год. Он также упомянул, что с аналогичным предложением о создании климатической дальневосточной лаборатории выступил ранее глава Приморского края Олег Кожемяко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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ОбществоРоссияДальний ВостокВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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