https://ria.ru/20230912/klimat-1895734440.html

Путин: в России нужны центры прогнозирования опасных климатических явлений

Путин: в России нужны центры прогнозирования опасных климатических явлений - РИА Новости, 12.09.2023

Путин: в России нужны центры прогнозирования опасных климатических явлений

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:47

2023-09-12T08:47

2023-09-12T08:47

общество

россия

дальний восток

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения. "Нам, конечно, нужны какие-то центры, действующие на постоянной основе, которые занимаются прогнозированием и своевременной выработкой рекомендаций органам власти и гражданам, они должны предупреждать граждан о возможных климатических явлениях", - заявил Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ во вторник. Он обещал рассмотреть соответствующее предложение одного из участников. "Вместе будем делать это с МЧС, с научным сообществом. Может быть, в данном случае можно сделать это и на базе Дальневосточного федерального университета", - добавил президент РФ. Путин заявил, что в последние годы Дальний Восток сталкивается с такими природными ЧС регулярно: если раньше крупные наводнения случались в регионе один раз в несколько лет, то теперь это происходит практически каждый год. Он также упомянул, что с аналогичным предложением о создании климатической дальневосточной лаборатории выступил ранее глава Приморского края Олег Кожемяко.

https://ria.ru/20230912/putin-1895730079.html

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дальний восток, владимир путин, вэф-2023