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Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию - РИА Новости, 12.09.2023
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05:44 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/kim-1895715959.html
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию - РИА Новости, 12.09.2023
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию
Бронепоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:44
2023-09-12T05:44
политика
россия
хасан
пхеньян
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Бронепоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на север, передает корреспондент РИА Новости. Около 12.15 местного времени (5.15 мск) бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой - такими же, как на официальных фотографиях северокорейского агентства ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, - переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД. При этом чуть ранее представитель администрации приграничного поселка Хасан на юге края утвердительно ответил РИА Новости на вопрос, прошел ли уже поезд лидера КНДР через станцию Хасан, но не уточнил, во сколько именно состав пересек границу с Россией. Пресс-служба Кремля сообщала, что Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия лидера КНДР в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно.
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политика, россия, хасан, пхеньян, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, ржд
Политика, Россия, Хасан, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РЖД
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию и едет по Приморью на север

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Бронепоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на север, передает корреспондент РИА Новости.
Около 12.15 местного времени (5.15 мск) бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой - такими же, как на официальных фотографиях северокорейского агентства ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, - переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД.
При этом чуть ранее представитель администрации приграничного поселка Хасан на юге края утвердительно ответил РИА Новости на вопрос, прошел ли уже поезд лидера КНДР через станцию Хасан, но не уточнил, во сколько именно состав пересек границу с Россией.
Пресс-служба Кремля сообщала, что Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия лидера КНДР в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно.
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ПолитикаРоссияХасанПхеньянКим Чен ЫнВладимир ПутинДмитрий ПесковРЖД
 
 
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