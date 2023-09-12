https://ria.ru/20230912/kim-1895705305.html
Ким Чен Ын поехал в Россию вместе с главой МИД и замглавы военного комитета
Ким Чен Ын поехал в Россию вместе с главой МИД и замглавы военного комитета - РИА Новости, 12.09.2023
Ким Чен Ын поехал в Россию вместе с главой МИД и замглавы военного комитета
Лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой Партии Пак Чон Чхон,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T02:32
2023-09-12T02:32
2023-09-12T03:15
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ким чен ын
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СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости. Лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой Партии Пак Чон Чхон, заместитель главы Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль и другие высокопоставленные чиновники и военные, предает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее госсми КНДР сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина вскоре посетит РФ, проведет саммит с российским президентом. До этого пресс-служба Кремля также сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия Ким Чен Ына в Россию. Лидера КНДР провожал почетный караул и премьер-министр страны Ким Док Хун с другими партийными и военными чиновниками, а также радостные граждане с флажками КНДР и цветами. Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК ТПК Ким Ё Чжон также видна на фотографии, она стоит вместе с фотографами, снимающими отъезд Ким Чен Ына и, скорее всего, не будет сопровождать его в поездке. На фотографиях также не видно жены или дочери лидера КНДР. По фотографиям ЦТАК видно, что в составе северокорейской делегации в РФ с Ким Чен Ыном отправилась среди прочих глава МИД Чхве Сон Хи, недавно вернувшийся в публичное поле бывший №1 среди военных чиновников Пак Чон Чхон, который теперь занимает должность главы отдела военного управления ЦК Трудовой Партии КНДР, а также заместитель главы Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль. Всего на фотографиях видно не менее 13 человек, сопровождающих Ким Чен Ына в составе делегации.Как сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, с Ким Чен Ыном, судя по опубликованным северокорейскими госСМИ фото, включая ЦТАК, поехали также секретарь ТПК и глава Государственного экстренного комитета по космической науке и технологиям Пак Тхэ Сон, командующий ВМС КНДР Ким Мён Сик, командующий ВВС Ким Гван Хён, секретарь партии О Су Ён, вице премьер-министр Пак Хун, начальник отдела военной промышленности ЦК партии Чо Чхун Рён и другие.
https://ria.ru/20230912/poezdka-1895699341.html
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россия, ким чен ын, владимир путин, ким е чжон, кндр (северная корея), в мире
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Ким Е Чжон, КНДР (Северная Корея), В мире
Ким Чен Ын поехал в Россию вместе с главой МИД и замглавы военного комитета
ЦТАК: Ким Чен Ына в России сопровождают глава МИД и замглавы военного комитета
СЕУЛ, 12 сен – РИА Новости. Лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой Партии Пак Чон Чхон, заместитель главы Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль и другие высокопоставленные чиновники и военные, предает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее госсми КНДР сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина
вскоре посетит РФ, проведет саммит с российским президентом. До этого пресс-служба Кремля также сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Ким Чен Ын снова едет в Россию
Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия Ким Чен Ына в Россию. Лидера КНДР провожал почетный караул и премьер-министр страны Ким Док Хун с другими партийными и военными чиновниками, а также радостные граждане с флажками КНДР и цветами. Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК ТПК Ким Ё Чжон
также видна на фотографии, она стоит вместе с фотографами, снимающими отъезд Ким Чен Ына и, скорее всего, не будет сопровождать его в поездке. На фотографиях также не видно жены или дочери лидера КНДР.
По фотографиям ЦТАК видно, что в составе северокорейской делегации в РФ с Ким Чен Ыном отправилась среди прочих глава МИД Чхве Сон Хи, недавно вернувшийся в публичное поле бывший №1 среди военных чиновников Пак Чон Чхон, который теперь занимает должность главы отдела военного управления ЦК Трудовой Партии КНДР, а также заместитель главы Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Всего на фотографиях видно не менее 13 человек, сопровождающих Ким Чен Ына в составе делегации.
Как сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, с Ким Чен Ыном, судя по опубликованным северокорейскими госСМИ фото, включая ЦТАК, поехали также секретарь ТПК и глава Государственного экстренного комитета по космической науке и технологиям Пак Тхэ Сон, командующий ВМС КНДР Ким Мён Сик, командующий ВВС Ким Гван Хён, секретарь партии О Су Ён, вице премьер-министр Пак Хун, начальник отдела военной промышленности ЦК партии Чо Чхун Рён и другие.
Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября