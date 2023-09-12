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Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября
Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября - РИА Новости, 12.09.2023
Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом 10 сентября, говорится в сообщении северокорейского госрадио "Голос Кореи". РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T00:36
2023-09-12T00:36
2023-09-12T03:04
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом 10 сентября, говорится в сообщении северокорейского госрадио "Голос Кореи"."Генеральный секретарь ТПК (Трудовой партии Кореи. — Прим. ред.) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян спецпоездом 10 сентября во второй половине дня, чтобы нанести визит в Российскую Федерацию. Ким Чен Ына будут сопровождать большие кадры партии, правительства и вооруженных сил", — отмечается в публикации.Как отмечается, северокорейского лидера провожали член президиума политбюро ЦК ТПК, зампред госсовета и премьер кабинета министров КНДР Ким Док Хун, а также другие руководящие кадры партии, правительства и вооруженных сил.На фотографиях северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) помимо лидера КНДР, готовящегося к отбытию, можно увидеть несколько чиновников, военных и других граждан, которые пришли его проводить.Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению российского президента Владимира Путина в ближайшие дни. В свою очередь, ЦТАК информировало, что во время визита северокорейский лидер встретится с Путиным и проведет с ним переговоры.
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россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), в мире
Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября
"Голос Кореи": Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна в Россию на спецпоезде
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом 10 сентября, говорится в сообщении
северокорейского госрадио "Голос Кореи".
"Генеральный секретарь ТПК (Трудовой партии Кореи. — Прим. ред.) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян спецпоездом 10 сентября во второй половине дня, чтобы нанести визит в Российскую Федерацию. Ким Чен Ына будут сопровождать большие кадры партии, правительства и вооруженных сил", — отмечается в публикации.
Как отмечается, северокорейского лидера провожали член президиума политбюро ЦК ТПК, зампред госсовета и премьер кабинета министров КНДР Ким Док Хун, а также другие руководящие кадры партии, правительства и вооруженных сил.
На фотографиях северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) помимо лидера КНДР, готовящегося к отбытию, можно увидеть несколько чиновников, военных и других граждан, которые пришли его проводить.
Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению российского президента Владимира Путина
в ближайшие дни. В свою очередь, ЦТАК информировало, что во время визита северокорейский лидер встретится с Путиным и проведет с ним переговоры.
Ким Чен Ын снова едет в Россию