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В Минкульте Украины заявили о контроле тринадцати объектов Киевской лавры - РИА Новости, 12.09.2023
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Религия
 
20:56 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/kiev-1895963990.html
В Минкульте Украины заявили о контроле тринадцати объектов Киевской лавры
В Минкульте Украины заявили о контроле тринадцати объектов Киевской лавры - РИА Новости, 12.09.2023
В Минкульте Украины заявили о контроле тринадцати объектов Киевской лавры
Министерство культуры Украины заявило, что вернуло под свой контроль 13 объектов Киево-Печерской лавры, которые находились в пользовании монастыря канонической... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:56
2023-09-12T20:56
религия
справки
украина
александр ткаченко (протоиерей)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министерство культуры Украины заявило, что вернуло под свой контроль 13 объектов Киево-Печерской лавры, которые находились в пользовании монастыря канонической Украинской православной церкви. Ранее во вторник Союз православных журналистов сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" опечатали корпуса Киевской духовной академии и семинарии, а также библиотеки на территории лавры. "Комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вернула в государственное пользование 63 и 64 корпуса на территории Нижней лавры. Там располагалась Киевская духовная академия и семинария УПЦ. Они освободили помещение заповедника… Уже 13 объектов из около 40 полноценных сооружений, которыми пользовался монастырь, вернули под контроль государства. В пользование УПЦ всего было передано 79 объектов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры. Украинские власти с начала 2023 года пытаются изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры – старейшего на территории исторической Руси монастыря. В марте минкультуры Украины уведомило монастырь о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. На тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Украинские власти постепенно опечатывают корпуса лавры, некоторыми уже пользуются раскольники из ПЦУ. Министерство культуры и информационной политики Украины 18 августа запретило преподавателям и студентам Киевской духовной академии доступ к учебным корпусам на территории лавры. Русская православная церковь выразила протест против этого и призвала международные организации защитить старейшее православное учебное заведение.
https://ria.ru/20230911/lavra-1895675187.html
https://ria.ru/20230912/sbu-1895809572.html
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справки, украина, александр ткаченко (протоиерей), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Справки, Украина, Александр Ткаченко (протоиерей), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Минкульте Украины заявили о контроле тринадцати объектов Киевской лавры

Минкульт Украины: Киев взял под контроль 13 объектов Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министерство культуры Украины заявило, что вернуло под свой контроль 13 объектов Киево-Печерской лавры, которые находились в пользовании монастыря канонической Украинской православной церкви.
Ранее во вторник Союз православных журналистов сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" опечатали корпуса Киевской духовной академии и семинарии, а также библиотеки на территории лавры.
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Киево-Печерская лавра стала платной
11 сентября, 19:53
"Комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вернула в государственное пользование 63 и 64 корпуса на территории Нижней лавры. Там располагалась Киевская духовная академия и семинария УПЦ. Они освободили помещение заповедника… Уже 13 объектов из около 40 полноценных сооружений, которыми пользовался монастырь, вернули под контроль государства. В пользование УПЦ всего было передано 79 объектов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры.
Украинские власти с начала 2023 года пытаются изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры – старейшего на территории исторической Руси монастыря. В марте минкультуры Украины уведомило монастырь о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. На тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Украинские власти постепенно опечатывают корпуса лавры, некоторыми уже пользуются раскольники из ПЦУ.
Министерство культуры и информационной политики Украины 18 августа запретило преподавателям и студентам Киевской духовной академии доступ к учебным корпусам на территории лавры. Русская православная церковь выразила протест против этого и призвала международные организации защитить старейшее православное учебное заведение.
Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
СБУ обвинила бывшего диакона в "превращении" уклонистов в миссионеров
Вчера, 12:48
 
РелигияСправкиУкраинаАлександр Ткаченко (протоиерей)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Украинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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