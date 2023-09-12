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В Лондоне назвали причину потерь Киевом 40 процентов дронов
В Лондоне назвали причину потерь Киевом 40 процентов дронов - РИА Новости, 12.09.2023
В Лондоне назвали причину потерь Киевом 40 процентов дронов
Украина теряет 40% дронов из-за ошибок пилотов, заявил начальник британского генштаба Патрик Сандерс. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:05
2023-09-12T20:05
2023-09-12T20:08
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украина теряет 40% дронов из-за ошибок пилотов, заявил начальник британского генштаба Патрик Сандерс. "Я шокирован тем, что в развивающейся кампании Украины по использованию дронов 40% потерь связаны с ошибкой пилота", - сказал Сандерс на выставке вооружений, его слова приводит сайт британского правительства. Он отметил, что в условиях "тяжелой борьбы за электро-магнитный спектр" во время конфликта автоматические системы могут выходить их строя, поэтому навыки пилотов становятся более важными.
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в мире, украина, лондон, бпла
В мире, Украина, Лондон, БПЛА
В Лондоне назвали причину потерь Киевом 40 процентов дронов
В Лондоне заявили, что 40% потерь дронов Киевом происходит из-за ошибок пилотов