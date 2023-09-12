https://ria.ru/20230912/kiberprostranstvo-1895972705.html

Пентагон назвал Россию острой угрозой для США в киберпространстве

Пентагон назвал Россию острой угрозой для США в киберпространстве - РИА Новости, 12.09.2023

Пентагон назвал Россию острой угрозой для США в киберпространстве

Россия представляет острую угрозу для США в цифровом пространстве и готова к проведению кибератак против Вашингтона и его союзников, говорится в опубликованной... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T22:04

2023-09-12T22:04

2023-09-12T22:04

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мария захарова

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Россия представляет острую угрозу для США в цифровом пространстве и готова к проведению кибератак против Вашингтона и его союзников, говорится в опубликованной киберстратегии американского министерства обороны. "Россия остается острой угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве. Россия предприняла усилия по оказанию пагубного влияния против США с целью манипулирования и подрыва доверия к выборам", - указано в документе. Согласно тексту стратегии, РФ продолжает совершенствовать свои возможности в "шпионаже, влиянии и проведении атак". "В кризисной ситуации Россия готова запустить схожие кибератаки против США, наших союзников и партнеров", - заключили в Пентагоне. В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

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в мире, россия, сша, москва, роберт мюллер, дмитрий песков, мария захарова, министерство обороны сша