https://ria.ru/20230912/kamchatka-1895783718.html

Почта Банк будет развивать доступность финансовых услуг на Камчатке

Почта Банк будет развивать доступность финансовых услуг на Камчатке - РИА Новости, 12.09.2023

Почта Банк будет развивать доступность финансовых услуг на Камчатке

Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали соглашение о сотрудничестве и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:26

2023-09-12T11:26

2023-09-12T16:45

камчатский край

камчатка

александр пахомов

почта банк

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о повышении доступности финансовых услуг в регионе, а также о совместной реализации экономических и социальных программ. Соглашение предусматривает реализацию проектов, направленных на развитие в регионе банковских технологий и инфраструктуры с целью повышения удобства и доступности банковских услуг, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах, а также для пенсионеров и льготных категорий граждан. Пахомов отметил, что Камчатский край и Почта Банк сотрудничают с 2016 года. Сеть банка охватила 44 населенных пункта региона, при этом в половине из них он является единственной организацией, предоставляющей финансовые и кредитные услуги. Это повышает комфорт и удобство для жителей небольших городов и сел, что очень важно в условиях большой территории края. "Наша сеть на Камчатке насчитывает порядка 80 точек обслуживания, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений в небольших городах и поселках. Это сделало доступным для местных жителей весь спектр банковских услуг рядом с домом: открытие счета, банковской карты или вклада, получение кредита, снятие наличных, а также получение консультации. Наша цель – сделать так, чтобы уровень доступности и комфорта для местных жителей только рос, в том числе за счет услуг и инфраструктуры нашего банка. В следующем году мы планируем продолжить наше развитие в крае, увеличив доступность и присутствие в почтовых отделениях на 50%: станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", - рассказал председатель правления Почта Банка после церемонии подписания соглашения. В свою очередь, губернатор Камчатского края подчеркнул важную социальную значимость сотрудничества, особенно для граждан из малых и труднодоступных населенных пунктов. "Для нас как для региона, в котором расположено огромное количество маленьких, труднодоступных поселков часто отделения почты являются критически важным источником коммуникации. Государственные услуги, доставка почтовых отправлений, интернет-заказов происходит через отделения. Кроме того, через офисы Почта Банка жителям отдаленных населенных пунктов доступны банковские сервисы разного характера. Отдельно отмечу, что часто в отдаленные офисы сложно найти сотрудников. В этом случае совмещение должностей в почтовом отделении и Почта Банке может решить данную ситуацию", — сказал Солодов. Стороны также обсудили результаты и перспективы социально-экономических программ на территории края, в частности перспективы индивидуального жилищного строительства и повышения доступности и качества жилья. "Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. Чтобы каждый житель края смог просто и удобно оформить ипотеку и начать строить свой дом. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства", — отметил глава Почта Банка. От также подчеркнул, что Почта Банк планирует активно развивать в регионе ипотеку на свой дом, в том числе с господдержкой. Отдельной темой встречи стала реализация программы "Пушкинская карта", оператором которой является Почта Банк. Благодаря проекту у молодых людей есть возможность посещать кино, театры, музеи и культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Президент Почта Банка рассказал, что в стране выпущено уже около девяти миллионов Пушкинских карт. Еще одним важным направлением работы региона и банка станет развитие безналичной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Почта Банк будет расширять сотрудничество с ключевыми поставщиками ЖКУ в регионе, чтобы у жителей была возможность оплачивать коммунальные и иные платежи без комиссии через мобильное приложение Почта Банка. ВЭФ-2023 проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230911/ipoteka-1895592922.html

https://ria.ru/20230912/ipoteka-1895769113.html

https://ria.ru/20230912/kuzbass-1895768074.html

камчатский край

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

камчатский край, камчатка, александр пахомов, почта банк, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)