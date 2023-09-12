https://ria.ru/20230912/kamchatka-1895783718.html
Почта Банк будет развивать доступность финансовых услуг на Камчатке
Почта Банк будет развивать доступность финансовых услуг на Камчатке - РИА Новости, 12.09.2023
Почта Банк будет развивать доступность финансовых услуг на Камчатке
Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали соглашение о сотрудничестве и... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:26
2023-09-12T11:26
2023-09-12T16:45
камчатский край
камчатка
александр пахомов
почта банк
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о повышении доступности финансовых услуг в регионе, а также о совместной реализации экономических и социальных программ. Соглашение предусматривает реализацию проектов, направленных на развитие в регионе банковских технологий и инфраструктуры с целью повышения удобства и доступности банковских услуг, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах, а также для пенсионеров и льготных категорий граждан. Пахомов отметил, что Камчатский край и Почта Банк сотрудничают с 2016 года. Сеть банка охватила 44 населенных пункта региона, при этом в половине из них он является единственной организацией, предоставляющей финансовые и кредитные услуги. Это повышает комфорт и удобство для жителей небольших городов и сел, что очень важно в условиях большой территории края. "Наша сеть на Камчатке насчитывает порядка 80 точек обслуживания, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений в небольших городах и поселках. Это сделало доступным для местных жителей весь спектр банковских услуг рядом с домом: открытие счета, банковской карты или вклада, получение кредита, снятие наличных, а также получение консультации. Наша цель – сделать так, чтобы уровень доступности и комфорта для местных жителей только рос, в том числе за счет услуг и инфраструктуры нашего банка. В следующем году мы планируем продолжить наше развитие в крае, увеличив доступность и присутствие в почтовых отделениях на 50%: станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", - рассказал председатель правления Почта Банка после церемонии подписания соглашения. В свою очередь, губернатор Камчатского края подчеркнул важную социальную значимость сотрудничества, особенно для граждан из малых и труднодоступных населенных пунктов. "Для нас как для региона, в котором расположено огромное количество маленьких, труднодоступных поселков часто отделения почты являются критически важным источником коммуникации. Государственные услуги, доставка почтовых отправлений, интернет-заказов происходит через отделения. Кроме того, через офисы Почта Банка жителям отдаленных населенных пунктов доступны банковские сервисы разного характера. Отдельно отмечу, что часто в отдаленные офисы сложно найти сотрудников. В этом случае совмещение должностей в почтовом отделении и Почта Банке может решить данную ситуацию", — сказал Солодов. Стороны также обсудили результаты и перспективы социально-экономических программ на территории края, в частности перспективы индивидуального жилищного строительства и повышения доступности и качества жилья. "Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. Чтобы каждый житель края смог просто и удобно оформить ипотеку и начать строить свой дом. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства", — отметил глава Почта Банка. От также подчеркнул, что Почта Банк планирует активно развивать в регионе ипотеку на свой дом, в том числе с господдержкой. Отдельной темой встречи стала реализация программы "Пушкинская карта", оператором которой является Почта Банк. Благодаря проекту у молодых людей есть возможность посещать кино, театры, музеи и культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Президент Почта Банка рассказал, что в стране выпущено уже около девяти миллионов Пушкинских карт. Еще одним важным направлением работы региона и банка станет развитие безналичной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Почта Банк будет расширять сотрудничество с ключевыми поставщиками ЖКУ в регионе, чтобы у жителей была возможность оплачивать коммунальные и иные платежи без комиссии через мобильное приложение Почта Банка. ВЭФ-2023 проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230911/ipoteka-1895592922.html
https://ria.ru/20230912/ipoteka-1895769113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, камчатка, александр пахомов, почта банк, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Камчатский край, Камчатка, Александр Пахомов, Почта банк, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о повышении доступности финансовых услуг в регионе, а также о совместной реализации экономических и социальных программ.
Соглашение предусматривает реализацию проектов, направленных на развитие в регионе банковских технологий и инфраструктуры с целью повышения удобства и доступности банковских услуг, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах, а также для пенсионеров и льготных категорий граждан.
Андрей Осипов: Почта Банк будет развивать ипотеку на ИЖС в регионах
Пахомов отметил, что Камчатский край и Почта Банк сотрудничают с 2016 года. Сеть банка охватила 44 населенных пункта региона, при этом в половине из них он является единственной организацией, предоставляющей финансовые и кредитные услуги. Это повышает комфорт и удобство для жителей небольших городов и сел, что очень важно в условиях большой территории края.
"Наша сеть на Камчатке
насчитывает порядка 80 точек обслуживания, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений в небольших городах и поселках. Это сделало доступным для местных жителей весь спектр банковских услуг рядом с домом: открытие счета, банковской карты или вклада, получение кредита, снятие наличных, а также получение консультации. Наша цель – сделать так, чтобы уровень доступности и комфорта для местных жителей только рос, в том числе за счет услуг и инфраструктуры нашего банка. В следующем году мы планируем продолжить наше развитие в крае, увеличив доступность и присутствие в почтовых отделениях на 50%: станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", - рассказал председатель правления Почта Банка после церемонии подписания соглашения.
В свою очередь, губернатор Камчатского края подчеркнул важную социальную значимость сотрудничества, особенно для граждан из малых и труднодоступных населенных пунктов.
"Для нас как для региона, в котором расположено огромное количество маленьких, труднодоступных поселков часто отделения почты являются критически важным источником коммуникации. Государственные услуги, доставка почтовых отправлений, интернет-заказов происходит через отделения. Кроме того, через офисы Почта Банка жителям отдаленных населенных пунктов доступны банковские сервисы разного характера. Отдельно отмечу, что часто в отдаленные офисы сложно найти сотрудников. В этом случае совмещение должностей в почтовом отделении и Почта Банке может решить данную ситуацию", — сказал Солодов.
Почта Банк будет развивать ипотеку на свой дом для жителей Приангарья
Стороны также обсудили результаты и перспективы социально-экономических программ на территории края, в частности перспективы индивидуального жилищного строительства и повышения доступности и качества жилья.
"Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. Чтобы каждый житель края смог просто и удобно оформить ипотеку и начать строить свой дом. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства", — отметил глава Почта Банка.
От также подчеркнул, что Почта Банк планирует активно развивать в регионе ипотеку на свой дом, в том числе с господдержкой.
Отдельной темой встречи стала реализация программы "Пушкинская карта", оператором которой является Почта Банк. Благодаря проекту у молодых людей есть возможность посещать кино, театры, музеи и культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Президент Почта Банка рассказал, что в стране выпущено уже около девяти миллионов Пушкинских карт.
Почта Банк будет развивать банковские услуги на Кузбассе
Еще одним важным направлением работы региона и банка станет развитие безналичной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Почта Банк будет расширять сотрудничество с ключевыми поставщиками ЖКУ в регионе, чтобы у жителей была возможность оплачивать коммунальные и иные платежи без комиссии через мобильное приложение Почта Банка.
ВЭФ-2023 проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.