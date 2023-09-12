https://ria.ru/20230912/iran-1895707551.html

США не смягчат санкции против Ирана, заявил Госдеп

США не смягчат санкции против Ирана, заявил Госдеп - РИА Новости, 12.09.2023

США не смягчат санкции против Ирана, заявил Госдеп

США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к 6 миллиардам долларов замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:24

2023-09-12T03:24

2023-09-12T03:43

в мире

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сша

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к 6 миллиардам долларов замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными, заявили в госдепе. "Мы не снимаем санкций в отношении Ирана и не ослабляем их", - сообщил РИА Новости представитель госдепа. Как сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве, Вашингтон продолжит противодействовать нарушению прав человека со стороны властей Ирана, поддержке терроризма, дестабилизирующим действиям за границей и поддержке России в конфликте вокруг Украины. Госдеп подтвердил, что глава ведомства Энтони Блинкен одобрил перевод средств из Южной Кореи на закрытые счета в Катаре. В ведомстве добавили, что США освободят пятерых иранских заключенных в обмен на пятерых американцев, содержащихся под стражей в Иране. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды. "США будут контролировать, как и куда расходуются эти средства", - сообщили в госдепе. Ранее в Иране подтвердили, что обмен заключенными с США состоится "в ближайшее время". По словам представителя совета по национальной безопасности Белого дома Эдриана Уотсона, на данный момент пять человек с двойным гражданством США и Ирана, ранее обвиненные в шпионаже, уже освобождены из тюрьмы и находятся под домашним арестом в Иране. США в рамках сделки также должны вернуть Ирану пять человек.

https://ria.ru/20230601/iran-1875531763.html

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в мире, иран, сша, энтони блинкен, государственный департамент сша