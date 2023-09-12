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Почта Банк будет развивать ипотеку на свой дом для жителей Приангарья - РИА Новости, 12.09.2023
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10:48 12.09.2023 (обновлено: 16:48 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ipoteka-1895769113.html
Почта Банк будет развивать ипотеку на свой дом для жителей Приангарья
Почта Банк будет развивать ипотеку на свой дом для жителей Приангарья - РИА Новости, 12.09.2023
Почта Банк будет развивать ипотеку на свой дом для жителей Приангарья
Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев договорились о масштабировании банковской... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:48
2023-09-12T16:48
владивосток
иркутская область
игорь кобзев
почта банк
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев договорились о масштабировании банковской инфраструктуры и реализации социально значимых программ в Приангарье на полях VIII Восточного экономического форума. Одним из важнейших направлений сотрудничества станет развитие финансовых инструментов для индивидуального жилищного строительства и повышения доступности и качества жилья для жителей Иркутской области. Президент - председатель правления Почта Банка заявил, что компания планирует активно развивать в регионе программы ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой. "Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. Чтобы каждый житель области смог просто и удобно оформить ипотеку и начать строить свой дом. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства", — отметил Пахомов. Стороны также договорились совместно работать над повышением экономического потенциала региона, наращиванием финансовой инфраструктуры и расширением присутствия банка в районах области, развивать льготные ипотечные программы для жителей области. "Рассчитываю, что заключение соглашения будет способствовать успешной реализации стратегических планов социально-экономического развития Иркутской области, формированию эффективных источников ресурсов обеспечения социальной стабильности и повышения качества жизни населения Иркутской области", - подчеркнул глава региона. В свою очередь, глава Пахомов напомнил, что стороны сотрудничают с 2017 года и за все это время банк охватил своим присутствием 227 населенных пунктов области. Причем в 75% из них Почта Банк является единственной кредитной организаций. "На территории Иркутской области находится 426 точек обслуживания Почта Банка, и это значит, что нам удалось обеспечить местных жителей шаговой доступностью базовых финансовых услуг. Они могут рядом с домом открыть счет, оформить банковскую карту, получить кредит, снять наличные, а также получить любую финансовую консультацию. В следующем году мы планируем продолжить наше развитие в регионе, увеличив доступность и присутствие в почтовых отделениях на 30%. Станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", – рассказал Пахомов. Еще одним вектором сотрудничества станет развитие социальных инициатив, в числе которых реализация программы "Пушкинская карта". Почта Банк выступает оператором проекта. Благодаря карте у молодых людей есть возможность посещать кино, театры, музеи и культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Президент Почта Банка рассказал, что в стране выпущено уже более девяти миллионов карт, по которым было куплено свыше 44 миллионов билетов на культурные мероприятия. Также он добавил, что Иркутская область входит в топ-10 регионов России по количеству выпущенных Пушкинских карт. "Это важный проект, который не только способствует всестороннему развитию молодого поколения, но и позволяет учреждениям культуры приобретать новое оборудование, создавать новые экспозиции, реализовывать перспективные проекты", - подчеркнул Кобзев. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230825/vklad-1892212403.html
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владивосток, иркутская область, игорь кобзев, почта банк, восточный экономический форум (вэф)
Владивосток, Иркутская область, Игорь Кобзев, Почта банк, Восточный экономический форум (ВЭФ)

Почта Банк будет развивать ипотеку на свой дом для жителей Приангарья

© Фото предоставлено пресс-службой Почта БанкаГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов после подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов после подписания соглашения о сотрудничестве
© Фото предоставлено пресс-службой Почта Банка
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев договорились о масштабировании банковской инфраструктуры и реализации социально значимых программ в Приангарье на полях VIII Восточного экономического форума.
Одним из важнейших направлений сотрудничества станет развитие финансовых инструментов для индивидуального жилищного строительства и повышения доступности и качества жилья для жителей Иркутской области.
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Президент - председатель правления Почта Банка заявил, что компания планирует активно развивать в регионе программы ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой.
"Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. Чтобы каждый житель области смог просто и удобно оформить ипотеку и начать строить свой дом. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства", — отметил Пахомов.
Стороны также договорились совместно работать над повышением экономического потенциала региона, наращиванием финансовой инфраструктуры и расширением присутствия банка в районах области, развивать льготные ипотечные программы для жителей области.
"Рассчитываю, что заключение соглашения будет способствовать успешной реализации стратегических планов социально-экономического развития Иркутской области, формированию эффективных источников ресурсов обеспечения социальной стабильности и повышения качества жизни населения Иркутской области", - подчеркнул глава региона.
В свою очередь, глава Пахомов напомнил, что стороны сотрудничают с 2017 года и за все это время банк охватил своим присутствием 227 населенных пунктов области. Причем в 75% из них Почта Банк является единственной кредитной организаций.
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"На территории Иркутской области находится 426 точек обслуживания Почта Банка, и это значит, что нам удалось обеспечить местных жителей шаговой доступностью базовых финансовых услуг. Они могут рядом с домом открыть счет, оформить банковскую карту, получить кредит, снять наличные, а также получить любую финансовую консультацию. В следующем году мы планируем продолжить наше развитие в регионе, увеличив доступность и присутствие в почтовых отделениях на 30%. Станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", – рассказал Пахомов.
Еще одним вектором сотрудничества станет развитие социальных инициатив, в числе которых реализация программы "Пушкинская карта". Почта Банк выступает оператором проекта.
Благодаря карте у молодых людей есть возможность посещать кино, театры, музеи и культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Президент Почта Банка рассказал, что в стране выпущено уже более девяти миллионов карт, по которым было куплено свыше 44 миллионов билетов на культурные мероприятия. Также он добавил, что Иркутская область входит в топ-10 регионов России по количеству выпущенных Пушкинских карт.
«
"Это важный проект, который не только способствует всестороннему развитию молодого поколения, но и позволяет учреждениям культуры приобретать новое оборудование, создавать новые экспозиции, реализовывать перспективные проекты", - подчеркнул Кобзев.
ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ВладивостокИркутская областьИгорь КобзевПочта банкВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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