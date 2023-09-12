https://ria.ru/20230912/ipoteka-1895769113.html

Почта Банк будет развивать ипотеку на свой дом для жителей Приангарья

Почта Банк будет развивать ипотеку на свой дом для жителей Приангарья - РИА Новости, 12.09.2023

Почта Банк будет развивать ипотеку на свой дом для жителей Приангарья

Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев договорились о масштабировании банковской... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:48

2023-09-12T10:48

2023-09-12T16:48

владивосток

иркутская область

игорь кобзев

почта банк

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев договорились о масштабировании банковской инфраструктуры и реализации социально значимых программ в Приангарье на полях VIII Восточного экономического форума. Одним из важнейших направлений сотрудничества станет развитие финансовых инструментов для индивидуального жилищного строительства и повышения доступности и качества жилья для жителей Иркутской области. Президент - председатель правления Почта Банка заявил, что компания планирует активно развивать в регионе программы ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой. "Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. Чтобы каждый житель области смог просто и удобно оформить ипотеку и начать строить свой дом. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства", — отметил Пахомов. Стороны также договорились совместно работать над повышением экономического потенциала региона, наращиванием финансовой инфраструктуры и расширением присутствия банка в районах области, развивать льготные ипотечные программы для жителей области. "Рассчитываю, что заключение соглашения будет способствовать успешной реализации стратегических планов социально-экономического развития Иркутской области, формированию эффективных источников ресурсов обеспечения социальной стабильности и повышения качества жизни населения Иркутской области", - подчеркнул глава региона. В свою очередь, глава Пахомов напомнил, что стороны сотрудничают с 2017 года и за все это время банк охватил своим присутствием 227 населенных пунктов области. Причем в 75% из них Почта Банк является единственной кредитной организаций. "На территории Иркутской области находится 426 точек обслуживания Почта Банка, и это значит, что нам удалось обеспечить местных жителей шаговой доступностью базовых финансовых услуг. Они могут рядом с домом открыть счет, оформить банковскую карту, получить кредит, снять наличные, а также получить любую финансовую консультацию. В следующем году мы планируем продолжить наше развитие в регионе, увеличив доступность и присутствие в почтовых отделениях на 30%. Станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", – рассказал Пахомов. Еще одним вектором сотрудничества станет развитие социальных инициатив, в числе которых реализация программы "Пушкинская карта". Почта Банк выступает оператором проекта. Благодаря карте у молодых людей есть возможность посещать кино, театры, музеи и культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Президент Почта Банка рассказал, что в стране выпущено уже более девяти миллионов карт, по которым было куплено свыше 44 миллионов билетов на культурные мероприятия. Также он добавил, что Иркутская область входит в топ-10 регионов России по количеству выпущенных Пушкинских карт. "Это важный проект, который не только способствует всестороннему развитию молодого поколения, но и позволяет учреждениям культуры приобретать новое оборудование, создавать новые экспозиции, реализовывать перспективные проекты", - подчеркнул Кобзев. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230825/vklad-1892212403.html

https://ria.ru/20230911/ipoteka-1895592922.html

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иркутская область

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Артем Смирнов

владивосток, иркутская область, игорь кобзев, почта банк, восточный экономический форум (вэф)