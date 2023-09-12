https://ria.ru/20230912/iphone-1895974804.html
Во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения
Во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения - РИА Новости, 12.09.2023
Во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения
Французские регулирующие органы предписали компании Apple приостановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения, передает Франс... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T22:34
2023-09-12T22:34
2023-09-12T22:34
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франция
apple
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Французские регулирующие органы предписали компании Apple приостановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения, передает Франс Пресс со ссылкой на французское агентство, осуществляющее контроль за радиочастотами в стране (ANFR). "Регулирующие органы Франции во вторник предписали Apple приостановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения", - говорится в сообщении. Указывается, что аккредитованные лаборатории обнаружили поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 Вт на килограмм. Стандартом является показатель в 4,0 Вт на килограмм. В ANFR также отметили касательно уже проданных телефонов, что Apple "должна в кратчайшие сроки принять корректирующие меры, чтобы привести затронутые телефоны в соответствие требованиям". "В противном случае Apple придется отозвать их", - подчеркнули в ANFR.
https://ria.ru/20230912/iphone-1895964648.html
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технологии, франция, apple
Технологии, Франция, Apple
Во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения
AFP: во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения