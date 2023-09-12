Рейтинг@Mail.ru
Apple представила iPhone 15 - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 12.09.2023 (обновлено: 09:45 13.09.2023)
https://ria.ru/20230912/iphone-1895964648.html
Apple представила iPhone 15
Apple представила iPhone 15 - РИА Новости, 13.09.2023
Apple представила iPhone 15
Компания Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов, управление которыми можно будет осуществлять без нажатия на экран. Запись презентации новых... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-12T20:59
2023-09-13T09:45
технологии
apple
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895965354_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9eb32bf0a3238b4e3f67a5d2b1b05507.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Компания Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов, управление которыми можно будет осуществлять без нажатия на экран. Запись презентации новых продуктов продемонстрировал сайт компании.Новое поколение смартфонов выйдет в пяти цветах: розовый, желтый, салатовый, синий, черный. Экран вокруг фронтальной камеры будет динамичным, на него будет выводиться больше информации. Дисплей Super Retina станет ярче. Телефон будет представлен в двух размерах: 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма для модели iPhone 15+. Разрешение основной камеры смартфона будет 48 мегапикселей и сможет улавливать больше света, сообщила компания.Кроме того, компания представила модели смартфонов Pro и Pro Max в титановом корпусе черного, серого и синего цветов — прочнее и легче прошлых моделей. Хотя размеры экранов для этой модели останутся теми же — 6,1 и 6,7 дюйма — за счет нового материала сами устройства немного уменьшатся, сообщила компания.Для зарядки смартфонов теперь будет использоваться кабель USB-C.Apple Watch девятой серии получили новый чип с лучшей производительностью и высокой скоростью, в два раза улучшилась способность устройства к машинному обучению, дисплей стал ярче, голосовой помощник Siri будет лучше разбирать команды, но пока только на английском и китайском. Устройство будет отвечать на двойное касание большого и указательного пальца той руки, на которую надето, сообщили в трансляции, таким образом управление девайсом можно будет осуществлять без нажатия на экран.Это обновление будет доступно в новой версии прошивки в течение месяца, информирует компания. Изменения коснулись и второй серии часов для экстремального спорта Apple Watch Ultra, была представлена более дешевая модель часов SE.
https://ria.ru/20230906/epl-1894625840.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895965354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9c9319f0ec1988e6248bfd3cdef2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, apple, экономика
Технологии, Apple, Экономика
Apple представила iPhone 15

Apple представила iPhone 15, Pro, Pro Max и новые Apple Watch

© AP Photo / Jeff ChiuТим Кук
Тим Кук - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Тим Кук
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Компания Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов, управление которыми можно будет осуществлять без нажатия на экран. Запись презентации новых продуктов продемонстрировал сайт компании.
Новое поколение смартфонов выйдет в пяти цветах: розовый, желтый, салатовый, синий, черный. Экран вокруг фронтальной камеры будет динамичным, на него будет выводиться больше информации. Дисплей Super Retina станет ярче. Телефон будет представлен в двух размерах: 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма для модели iPhone 15+. Разрешение основной камеры смартфона будет 48 мегапикселей и сможет улавливать больше света, сообщила компания.
Кроме того, компания представила модели смартфонов Pro и Pro Max в титановом корпусе черного, серого и синего цветов — прочнее и легче прошлых моделей. Хотя размеры экранов для этой модели останутся теми же — 6,1 и 6,7 дюйма — за счет нового материала сами устройства немного уменьшатся, сообщила компания.
Для зарядки смартфонов теперь будет использоваться кабель USB-C.
Apple Watch девятой серии получили новый чип с лучшей производительностью и высокой скоростью, в два раза улучшилась способность устройства к машинному обучению, дисплей стал ярче, голосовой помощник Siri будет лучше разбирать команды, но пока только на английском и китайском. Устройство будет отвечать на двойное касание большого и указательного пальца той руки, на которую надето, сообщили в трансляции, таким образом управление девайсом можно будет осуществлять без нажатия на экран.
Это обновление будет доступно в новой версии прошивки в течение месяца, информирует компания. Изменения коснулись и второй серии часов для экстремального спорта Apple Watch Ultra, была представлена более дешевая модель часов SE.
Продавец и покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple на работе
6 сентября, 20:06
 
ТехнологииAppleЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала