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ДВФУ и Чунцинский университет откроют совместный институт - РИА Новости, 12.09.2023
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02:55 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/institut-1895706202.html
ДВФУ и Чунцинский университет откроют совместный институт
ДВФУ и Чунцинский университет откроют совместный институт - РИА Новости, 12.09.2023
ДВФУ и Чунцинский университет откроют совместный институт
Руководители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций (КНР) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T02:55
2023-09-12T02:55
китай
владивосток
россия
борис коробец
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
общество
образование - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Руководители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций (КНР) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали соглашение о запуске совместного института по подготовке кадров для сферы информационных технологий. Соглашение на полях ВЭФ подписали ректор ДВФУ Борис Коробец и ректор ЧУПТ Гао Синьбо. "В рамках соглашения стороны обозначили создание первых образовательных программ, базируясь на следующих направлениях подготовки: прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии, электроника и наноэлектроника, дизайн. Набор на программы планируется начать уже в следующем учебном году", - рассказали РИА Новости в российском вузе. На подписании Коробец уточнил, что вузы будут совместно обучать ИТ-специалистов для высокотехнологичных предприятий в России и Китае. Гао Синьбо добавил, что соглашение - только первый этап, за ним последуют отдельные договоренности между этими образовательными учреждениями. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/studenty-1895585798.html
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китай, владивосток, россия, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество, образование - общество
Китай, Владивосток, Россия, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Общество, Образование - Общество
ДВФУ и Чунцинский университет откроют совместный институт

ДВФУ и Чунцинский университет откроют совместный институт в Китае

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на остров Русский во Владивостоке
Вид на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Руководители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций (КНР) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали соглашение о запуске совместного института по подготовке кадров для сферы информационных технологий.
Соглашение на полях ВЭФ подписали ректор ДВФУ Борис Коробец и ректор ЧУПТ Гао Синьбо.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Вчера, 14:43
"В рамках соглашения стороны обозначили создание первых образовательных программ, базируясь на следующих направлениях подготовки: прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии, электроника и наноэлектроника, дизайн. Набор на программы планируется начать уже в следующем учебном году", - рассказали РИА Новости в российском вузе.
На подписании Коробец уточнил, что вузы будут совместно обучать ИТ-специалистов для высокотехнологичных предприятий в России и Китае. Гао Синьбо добавил, что соглашение - только первый этап, за ним последуют отдельные договоренности между этими образовательными учреждениями.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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10 сентября, 14:48
 
КитайВладивостокРоссияБорис КоробецДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023ОбществоОбразование - Общество
 
 
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