https://ria.ru/20230912/institut-1895706202.html

ДВФУ и Чунцинский университет откроют совместный институт

ДВФУ и Чунцинский университет откроют совместный институт - РИА Новости, 12.09.2023

ДВФУ и Чунцинский университет откроют совместный институт

Руководители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций (КНР) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T02:55

2023-09-12T02:55

2023-09-12T02:55

китай

владивосток

россия

борис коробец

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

общество

образование - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Руководители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций (КНР) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали соглашение о запуске совместного института по подготовке кадров для сферы информационных технологий. Соглашение на полях ВЭФ подписали ректор ДВФУ Борис Коробец и ректор ЧУПТ Гао Синьбо. "В рамках соглашения стороны обозначили создание первых образовательных программ, базируясь на следующих направлениях подготовки: прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии, электроника и наноэлектроника, дизайн. Набор на программы планируется начать уже в следующем учебном году", - рассказали РИА Новости в российском вузе. На подписании Коробец уточнил, что вузы будут совместно обучать ИТ-специалистов для высокотехнологичных предприятий в России и Китае. Гао Синьбо добавил, что соглашение - только первый этап, за ним последуют отдельные договоренности между этими образовательными учреждениями. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/studenty-1895585798.html

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китай

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китай, владивосток, россия, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество, образование - общество