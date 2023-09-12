https://ria.ru/20230912/informatsiya-1895712161.html
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.09.2023
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына
Россия готова проинформировать Южную Корею об итогах визита лидера Ким Чен Ына в РФ в случае, если получит соответствующее обращение из Сеула, заявил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T04:48
2023-09-12T04:48
2023-09-12T04:48
в мире
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южная корея
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия готова проинформировать Южную Корею об итогах визита лидера Ким Чен Ына в РФ в случае, если получит соответствующее обращение из Сеула, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "У них есть посольство в Москве, если они захотят, мы можем предоставить им имеющуюся информацию. С Южной Кореей у нас контакты продолжаются. Несмотря на то, что Южная Корея присоединилась к санкциям, остаётся нашим торговым партнером. У нас есть общие интересы с точки зрения стабилизации ситуации в северо-восточной Азии и на Корейском полуострове", - сказал Руденко журналистам на полях ВЭФ-2023.
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в мире, россия, южная корея, сеул, ким чен ын, андрей руденко
В мире, Россия, Южная Корея, Сеул, Ким Чен Ын, Андрей Руденко
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына
МИД: Россия готова проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына в случае обращения