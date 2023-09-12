Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/informatsiya-1895712161.html
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.09.2023
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына
Россия готова проинформировать Южную Корею об итогах визита лидера Ким Чен Ына в РФ в случае, если получит соответствующее обращение из Сеула, заявил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T04:48
2023-09-12T04:48
в мире
россия
южная корея
сеул
ким чен ын
андрей руденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40138/45/401384528_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_aefbfa290061f5671822035cb34cb05e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия готова проинформировать Южную Корею об итогах визита лидера Ким Чен Ына в РФ в случае, если получит соответствующее обращение из Сеула, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "У них есть посольство в Москве, если они захотят, мы можем предоставить им имеющуюся информацию. С Южной Кореей у нас контакты продолжаются. Несмотря на то, что Южная Корея присоединилась к санкциям, остаётся нашим торговым партнером. У нас есть общие интересы с точки зрения стабилизации ситуации в северо-восточной Азии и на Корейском полуострове", - сказал Руденко журналистам на полях ВЭФ-2023.
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895711673.html
россия
южная корея
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40138/45/401384528_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_2af5136a168b1b67f19322237a0b92b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, южная корея, сеул, ким чен ын, андрей руденко
В мире, Россия, Южная Корея, Сеул, Ким Чен Ын, Андрей Руденко
В МИД заявили, что могут проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына

МИД: Россия готова проинформировать Сеул о визите Ким Чен Ына в случае обращения

© РИА Новости / Петров | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Петров
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия готова проинформировать Южную Корею об итогах визита лидера Ким Чен Ына в РФ в случае, если получит соответствующее обращение из Сеула, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"У них есть посольство в Москве, если они захотят, мы можем предоставить им имеющуюся информацию. С Южной Кореей у нас контакты продолжаются. Несмотря на то, что Южная Корея присоединилась к санкциям, остаётся нашим торговым партнером. У нас есть общие интересы с точки зрения стабилизации ситуации в северо-восточной Азии и на Корейском полуострове", - сказал Руденко журналистам на полях ВЭФ-2023.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на днях
04:44
 
В миреРоссияЮжная КореяСеулКим Чен ЫнАндрей Руденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала