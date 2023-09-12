https://ria.ru/20230912/impichmenta-1895979934.html

Эксперты оценили шансы республиканцев в США объявить импичмент Байдену

Эксперты оценили шансы республиканцев в США объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 12.09.2023

Эксперты оценили шансы республиканцев в США объявить импичмент Байдену

Членам Республиканской партии в палате представителей США на данный момент не хватает доказательств для импичмента президенту Джо Байдена, однако запуск... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T23:41

2023-09-12T23:41

2023-09-12T23:41

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Членам Республиканской партии в палате представителей США на данный момент не хватает доказательств для импичмента президенту Джо Байдена, однако запуск расследования в рамках процедуры импичмента может стать важным шагом к пониманию причин беспокойства законодателей о предполагаемой роли главы государства в бизнесе его сына Хантера, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Во вторник спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. Спикер заявил о наличии у палаты данных о коррупции и злоупотреблении президентом и его родственниками служебным положением. Байден решительно отрицает все обвинения, а в Белом доме назвали происходящее "экстремальной политикой в худшем виде". "Я думаю, что на данный момент реальный импичмент маловероятен, однако для общества важно понять, что происходило через выплаты его сыну иностранными организациями", - сказал РИА Новости бывший прокурор американского минюста Рональд Сиверт. Эксперт подчеркнул, что несмотря на недостаточное количество доказательств для импичмента, республиканцам хватало свидетельств для запуска самого расследования с целью выяснить, почему на счета семьи Байдена поступали миллионы долларов от иностранных лиц. Кроме того, по оценке Сиверта, расследование позволит установить, сколько именно средств предположительно перетекали Байдену от его сына Хантера. С мнением о недостаточном объеме доказательств для отстранения президента от власти согласна и профессор права в Стэнфордском университете, экс-сотрудница минюста США Памела Карлан. "Нет", - сказала она в ответ на вопрос о том, считает ли достаточным для импичмента нынешний объем доказательств у республиканцев. В августе главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил РИА Новости, что демократы могут подтолкнуть Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, если республиканцы найдут необходимый компромат на него для начала процедуры импичмента. Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров его сыну Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем". В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

https://ria.ru/20230912/vetnam-1895652599.html

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

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