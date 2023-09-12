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В России может вырасти производство красной икры

В России может вырасти производство красной икры - РИА Новости, 12.09.2023

В России может вырасти производство красной икры

Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной не исключает, что производство красной икры в РФ в 2023 году может удвоиться, цена ожидается достаточно... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:59

2023-09-12T05:59

2023-09-12T05:59

экономика

россия

владивосток

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости/Прайм. Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной не исключает, что производство красной икры в РФ в 2023 году может удвоиться, цена ожидается достаточно низкой, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Икры хватит для всех потребителей, и цена будет достаточно низкая, я думаю, потому что очень много поймали горбуши, а это такой социальный вид лососевых, достаточно недорогая. И в достаточно хорошем объеме идет на внутренний рынок, поэтому икры будет достаточно", - сказал Шестаков. Комментируя ожидания по объему производства красной икры, он сказал: "Можно от вылова отталкиваться, примерно в два раза где-то (вырастет - ред.)". В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, а в предыдущем, нечетном 2021 году - около 23 тысяч тонн. По данным Рыбного союза, спрос на красную икру на внутреннем рынке обычно оценивается примерно в 16-17 тысяч тонн в год. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, владивосток, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023