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"Союзмультфильм" выпустил мобильную игру с героями "Простоквашино" - РИА Новости, 12.09.2023
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Культура
 
13:39 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/igra-1895829119.html
"Союзмультфильм" выпустил мобильную игру с героями "Простоквашино"
"Союзмультфильм" выпустил мобильную игру с героями "Простоквашино" - РИА Новости, 12.09.2023
"Союзмультфильм" выпустил мобильную игру с героями "Простоквашино"
Киностудия "Союзмультфильм" и студия-разработчик "КБ Продакшн" выпустили мобильную игру "Простоквашино: супермаркет" с героями известного мультфильма, сообщили... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:39
2023-09-12T13:39
культура
технологии
юлиана слащева
союзмультфильм
игра
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" и студия-разработчик "КБ Продакшн" выпустили мобильную игру "Простоквашино: супермаркет" с героями известного мультфильма, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Союзмультфильма". "Киностудия "Союзмультфильм" и студия-разработчик "КБ Продакшн" представили мобильную игру с героями популярного анимационного ситкома "Простоквашино". Приложение состоит из набора мини-игр, каждая из которых в развлекательном формате обучает основам математики и счета", - говорится в сообщении. Отмечается, что мобильная игра ориентирована на детей от 5 до 7 лет и представляет из себя виртуальный поход в супермаркет. Вместе с Дядей Федором, Матроскиным, Шариком или Верой Павловной и Тамой-Тамой пользователю предстоит закупить нужный для приготовления блюд список продуктов и оплатить их на кассе. Помимо "Простоквашино: супермаркет" киностудия "Союзмультфильм" и студия "КБ Продакшн" представят еще несколько мобильных игр на основе мультсериалов "Оранжевая корова", "Енотки", "Умка", "Ну Погоди!Каникулы". Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева отметила, что в игровом формате персонажи "Простоквашино" помогут сделать процесс обучения увлекательным не только для детей, но и для их родителей, которые также знают жителей знаменитой деревни. Основатель студии "КБ Продакшн" Виталий Козлов подчеркнул, что методисты студии считают важным развитие функциональных навыков, то есть тех навыков, которые помогут ребенку в реальной жизни. "Опыт игры "в магазин" отлично поможет ребенку сориентироваться в магазине в реальной жизни", - сказал Козлов, слова которого цитирует пресс-служба. Игру "Простоквашино: супермаркет" можно скачать в AppStore, RuStore и GooglePlay. Она полностью бесплатна и не содержит рекламы.
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технологии, юлиана слащева, союзмультфильм, игра
Культура, Технологии, Юлиана Слащева, Союзмультфильм, игра
"Союзмультфильм" выпустил мобильную игру с героями "Простоквашино"

"Союзмультфильм" и "КБ Продакшн" выпустили игру "Простоквашино: супермаркет"

© Союзмультфильм (1980)Кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"
Кадр из мультфильма Каникулы в Простоквашино
© Союзмультфильм (1980)
Кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино". Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" и студия-разработчик "КБ Продакшн" выпустили мобильную игру "Простоквашино: супермаркет" с героями известного мультфильма, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Союзмультфильма".
"Киностудия "Союзмультфильм" и студия-разработчик "КБ Продакшн" представили мобильную игру с героями популярного анимационного ситкома "Простоквашино". Приложение состоит из набора мини-игр, каждая из которых в развлекательном формате обучает основам математики и счета", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мобильная игра ориентирована на детей от 5 до 7 лет и представляет из себя виртуальный поход в супермаркет. Вместе с Дядей Федором, Матроскиным, Шариком или Верой Павловной и Тамой-Тамой пользователю предстоит закупить нужный для приготовления блюд список продуктов и оплатить их на кассе.
Помимо "Простоквашино: супермаркет" киностудия "Союзмультфильм" и студия "КБ Продакшн" представят еще несколько мобильных игр на основе мультсериалов "Оранжевая корова", "Енотки", "Умка", "Ну Погоди!Каникулы".
Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева отметила, что в игровом формате персонажи "Простоквашино" помогут сделать процесс обучения увлекательным не только для детей, но и для их родителей, которые также знают жителей знаменитой деревни.
Основатель студии "КБ Продакшн" Виталий Козлов подчеркнул, что методисты студии считают важным развитие функциональных навыков, то есть тех навыков, которые помогут ребенку в реальной жизни.
"Опыт игры "в магазин" отлично поможет ребенку сориентироваться в магазине в реальной жизни", - сказал Козлов, слова которого цитирует пресс-служба.
Игру "Простоквашино: супермаркет" можно скачать в AppStore, RuStore и GooglePlay. Она полностью бесплатна и не содержит рекламы.
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