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Греф дал совет по сбережениям - РИА Новости, 12.09.2023
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21:42 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/gref-1895970683.html
Греф дал совет по сбережениям
Греф дал совет по сбережениям - РИА Новости, 12.09.2023
Греф дал совет по сбережениям
Глава Сбербанка Герман Греф не советует хранить сбережения в твердых валютах из-за отсутствия по ним доходности, рекомендует обратить внимание на рублевые... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T21:42
2023-09-12T21:42
экономика
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не советует хранить сбережения в твердых валютах из-за отсутствия по ним доходности, рекомендует обратить внимание на рублевые облигации и рынок акций. "Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас бы я не рекомендовал хранить в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности", - ответил он на вопрос, в чем лучше сейчас хранить сбережения, в рамках интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, на рынке есть инструменты для хеджирования рисков, в том числе валютных. "На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции", - заключил глава Сбербанка.
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экономика, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
Греф дал совет по сбережениям

Греф не рекомендует хранить сбережения в твердой валюте

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не советует хранить сбережения в твердых валютах из-за отсутствия по ним доходности, рекомендует обратить внимание на рублевые облигации и рынок акций.
"Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас бы я не рекомендовал хранить в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности", - ответил он на вопрос, в чем лучше сейчас хранить сбережения, в рамках интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".
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По его словам, на рынке есть инструменты для хеджирования рисков, в том числе валютных.
"На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции", - заключил глава Сбербанка.
 
ЭкономикаГерман ГрефСбербанк России
 
 
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