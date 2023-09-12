https://ria.ru/20230912/gref-1895970683.html

Греф дал совет по сбережениям

Греф дал совет по сбережениям - РИА Новости, 12.09.2023

Греф дал совет по сбережениям

Глава Сбербанка Герман Греф не советует хранить сбережения в твердых валютах из-за отсутствия по ним доходности, рекомендует обратить внимание на рублевые... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T21:42

2023-09-12T21:42

2023-09-12T21:42

экономика

герман греф

сбербанк россии

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не советует хранить сбережения в твердых валютах из-за отсутствия по ним доходности, рекомендует обратить внимание на рублевые облигации и рынок акций. "Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас бы я не рекомендовал хранить в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности", - ответил он на вопрос, в чем лучше сейчас хранить сбережения, в рамках интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, на рынке есть инструменты для хеджирования рисков, в том числе валютных. "На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции", - заключил глава Сбербанка.

https://ria.ru/20230912/vvp-1895725195.html

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экономика, герман греф, сбербанк россии