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ГК "Основа" спроектирует город в Забайкальском крае - РИА Новости, 12.09.2023
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02:37 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/gorod-1895705447.html
ГК "Основа" спроектирует город в Забайкальском крае
ГК "Основа" спроектирует город в Забайкальском крае - РИА Новости, 12.09.2023
ГК "Основа" спроектирует город в Забайкальском крае
Девелопер "Основа" планирует спроектировать в Забайкальском крае город на территории площадью 1000 гектаров, проект будет называться "Чита 2.0", рассказал РИА... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T02:37
2023-09-12T02:37
экономика
забайкальский край
китай
чита
александр ручьев
гк "основа"
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Девелопер "Основа" планирует спроектировать в Забайкальском крае город на территории площадью 1000 гектаров, проект будет называться "Чита 2.0", рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент группы Александр Ручьев. По его словам, в рамках форума с властями края подписано соглашение о проектировании города с бизнес-кластерами, научно-техническими центрами, образовательной и медицинской инфраструктурой, развлекательными, спортивными объектами и комплексом объектов культуры. Концепция предполагает два типа застройки: малоэтажную высотой не более 3 этажей по периметру и высотную в центре. "Предварительную концепцию также удалось обсудить с одной из крупнейших строительных компаний из Китая, которая выразила заинтересованность в участии в реализации проекта", - сказал Ручьев. Объем инвестиций в первую фазу реализации составит 30 миллиардов рублей, уточнил он. В" Основе" отметили, что это уже второе соглашение между Забайкальским краем и компанией. Этим летом было достигнуто соглашение о строительстве двух проектов в Чите общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Комплексы будут реализованы в микрорайоне "Октябрьский" и в Антипихе. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://realty.ria.ru/20230911/zhile-1895643969.html
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экономика, забайкальский край, китай, чита, александр ручьев, гк "основа", дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Забайкальский край, Китай, Чита, Александр Ручьев, ГК "Основа", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
ГК "Основа" спроектирует город в Забайкальском крае

ГК "Основа" спроектирует город площадью 1000 га в Забайкальском крае

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вид города Читы с воздуха. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Девелопер "Основа" планирует спроектировать в Забайкальском крае город на территории площадью 1000 гектаров, проект будет называться "Чита 2.0", рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент группы Александр Ручьев.
По его словам, в рамках форума с властями края подписано соглашение о проектировании города с бизнес-кластерами, научно-техническими центрами, образовательной и медицинской инфраструктурой, развлекательными, спортивными объектами и комплексом объектов культуры. Концепция предполагает два типа застройки: малоэтажную высотой не более 3 этажей по периметру и высотную в центре.
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"Предварительную концепцию также удалось обсудить с одной из крупнейших строительных компаний из Китая, которая выразила заинтересованность в участии в реализации проекта", - сказал Ручьев.
Объем инвестиций в первую фазу реализации составит 30 миллиардов рублей, уточнил он.
В" Основе" отметили, что это уже второе соглашение между Забайкальским краем и компанией. Этим летом было достигнуто соглашение о строительстве двух проектов в Чите общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Комплексы будут реализованы в микрорайоне "Октябрьский" и в Антипихе.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаЗабайкальский крайКитайЧитаАлександр РучьевГК "Основа"Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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