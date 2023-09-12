https://ria.ru/20230912/gorod-1895705447.html

ГК "Основа" спроектирует город в Забайкальском крае

ГК "Основа" спроектирует город в Забайкальском крае - РИА Новости, 12.09.2023

ГК "Основа" спроектирует город в Забайкальском крае

Девелопер "Основа" планирует спроектировать в Забайкальском крае город на территории площадью 1000 гектаров, проект будет называться "Чита 2.0", рассказал РИА... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T02:37

2023-09-12T02:37

2023-09-12T02:37

экономика

забайкальский край

китай

чита

александр ручьев

гк "основа"

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Девелопер "Основа" планирует спроектировать в Забайкальском крае город на территории площадью 1000 гектаров, проект будет называться "Чита 2.0", рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент группы Александр Ручьев. По его словам, в рамках форума с властями края подписано соглашение о проектировании города с бизнес-кластерами, научно-техническими центрами, образовательной и медицинской инфраструктурой, развлекательными, спортивными объектами и комплексом объектов культуры. Концепция предполагает два типа застройки: малоэтажную высотой не более 3 этажей по периметру и высотную в центре. "Предварительную концепцию также удалось обсудить с одной из крупнейших строительных компаний из Китая, которая выразила заинтересованность в участии в реализации проекта", - сказал Ручьев. Объем инвестиций в первую фазу реализации составит 30 миллиардов рублей, уточнил он. В" Основе" отметили, что это уже второе соглашение между Забайкальским краем и компанией. Этим летом было достигнуто соглашение о строительстве двух проектов в Чите общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Комплексы будут реализованы в микрорайоне "Октябрьский" и в Антипихе. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://realty.ria.ru/20230911/zhile-1895643969.html

https://realty.ria.ru/20230911/vladivostok-1895626410.html

забайкальский край

китай

чита

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, забайкальский край, китай, чита, александр ручьев, гк "основа", дальневосточный федеральный университет, вэф-2023