https://ria.ru/20230912/girkin-1895873295.html

Суд в Москве продлил арест Гиркина

Суд в Москве продлил арест Гиркина - РИА Новости, 12.09.2023

Суд в Москве продлил арест Гиркина

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:22

2023-09-12T16:22

2023-09-12T16:22

происшествия

донецкая народная республика

игорь стрелков

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Анна Майорова. Следствие просило продлить арест на три месяца, до 18 декабря. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы арестовал его до 18 сентября. На заседании во вторник следователь настаивал на продлении ареста, опасаясь, что на свободе Гиркин сможет воспользоваться своими навыками конспирации, чтобы скрыться. Для завершения расследования, по его словам, понадобится не менее трех месяцев. Следователи уже неоднократно допрашивали обвиняемого, а также нескольких свидетелей, знакомых с его деятельностью, провели лингвистическую экспертизу. Кроме того, назначены молекулярно-генетическая, баллистическая и психолого-лингвистическая экспертизы. Защита настаивала на домашнем аресте. Адвокаты предоставили многочисленные награды, благодарности и грамоты, выданные их подзащитному. Стрелков заявил, что пребывает "не в самом лучшем состоянии здоровья", не имеет никаких возможностей скрыться или помешать следствию, а также напомнил, что заочно приговорен к пожизненному сроку и находится в розыске Интерпола по делу о крушении самолета рейса MH17. Защита намерена обжаловать решение суда. "Решение несправедливо, необъективно и не учитывает заслуг моего подзащитного перед государством и обществом", - сказал журналистам адвокат Гаджи Алиев.

https://ria.ru/20230829/strelkov-1892922230.html

https://ria.ru/20221201/mh17-1835713993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, игорь стрелков, москва