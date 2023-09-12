https://ria.ru/20230912/gazoprovody-1895708498.html

Краснов заявил о нарушении сроков соединения восточных газопроводов и ЕСГ

Краснов заявил о нарушении сроков соединения восточных газопроводов и ЕСГ - РИА Новости, 12.09.2023

Краснов заявил о нарушении сроков соединения восточных газопроводов и ЕСГ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ВЭФ заявил о нарушении сроков по соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" с Единой... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:43

2023-09-12T03:43

2023-09-12T03:43

экономика

россия

хабаровск

восточная сибирь

игорь краснов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

сила сибири — 2

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ВЭФ заявил о нарушении сроков по соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" с Единой системой газоснабжения (ЕСГ). По его словам, проблемы непрозрачных и завышенных тарифов на рынке энергоресурсов, отказов в подключении к сетям являются острыми для бизнеса в абсолютном большинстве регионов страны. Поэтому Генпрокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина провела проверку исполнения законодательства в сферах электроэнергетики и газификации. "Минэнерго России указано на нарушение сроков исполнения мероприятий по соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" с Единой системой газоснабжения, прежде всего в целях приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - сказал Краснов, выступая на сессии Восточного экономического форума "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики". Кроме того, по его словам, Генпрокуратура предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) "организовать дополнительные мероприятия по прогнозированию тарифов на энергоресурсы", а также обеспечить равный доступ потребителей к сетям и услугам. "Эта проблема в значительной степени затрагивает интересы малого и среднего бизнеса", - отметил генпрокурор. В прошлом году глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания приступила к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России. Он добавил, что строительство такой перемычки увеличит объемы потребления газа промышленными потребителями на востоке страны и ускорит в этих регионах темпы газификации. В апреле прошлого года Путин заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить ЕСГ в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230324/gazoprovod-1860178165.html

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хабаровск

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экономика, россия, хабаровск, восточная сибирь, игорь краснов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сила сибири — 2, вэф-2023