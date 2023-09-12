https://ria.ru/20230912/gaz-1895876174.html
СМИ рассказали, кто станет ключевым поставщиком газа в Италию
СМИ рассказали, кто станет ключевым поставщиком газа в Италию - РИА Новости, 12.09.2023
СМИ рассказали, кто станет ключевым поставщиком газа в Италию
Главный операционный директор итальянской компании Eni по природным ресурсам Гвидо Бруско (Guido Brusco) заявил агентству Reuters, что Алжир, Египет и Ливия... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:30
2023-09-12T16:30
2023-09-12T16:30
египет
ливия
италия
eni
в мире
северная африка
алжир (республика)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главный операционный директор итальянской компании Eni по природным ресурсам Гвидо Бруско (Guido Brusco) заявил агентству Reuters, что Алжир, Египет и Ливия будут основными поставщиками газа в Италию в течение следующих нескольких лет. "Алжир, Египет и Ливия будут основными поставщиками газа в Италию в течение следующих нескольких лет", - передаёт Reuters со слов главы отдела природных ресурсов Eni, который добавил, что энергетическая группа будет инвестировать значительные средства в Африку как в разведку, так и в новые низкоуглеродные проекты. Eni - крупнейший добытчик газа в Африке, сказал он агентству, добавив, что более 90% топлива, добытого группой на континенте в прошлом году, поступило также на африканский рынок. По словам Бруско, объем экспорта газа из Алжира в Италию планируется на уровне около 15 миллиардов кубометров по сравнению с 12 миллиардами в прошлом году, в зависимости от спроса. Бруско добавил, что в Египте, где добыча Eni в прошлом году составила 346 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, компания в течение четырех лет инвестирует около 3,5 миллиарда долларов в разведку и управление существующими месторождениями. А в Ливии, где Eni в прошлом году добыла 165 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, она планирует инвестировать 8 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230912/gaz-1895667049.html
https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html
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РИА Новости
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египет, ливия, италия, eni , в мире, северная африка, алжир (республика)
Египет, Ливия, Италия, Eni , В мире, Северная Африка, Алжир (республика)
СМИ рассказали, кто станет ключевым поставщиком газа в Италию
Reuters: Северная Африка надолго станет ключевым поставщиком газа в Италию