https://ria.ru/20230912/gaz-1895876174.html

СМИ рассказали, кто станет ключевым поставщиком газа в Италию

СМИ рассказали, кто станет ключевым поставщиком газа в Италию - РИА Новости, 12.09.2023

СМИ рассказали, кто станет ключевым поставщиком газа в Италию

Главный операционный директор итальянской компании Eni по природным ресурсам Гвидо Бруско (Guido Brusco) заявил агентству Reuters, что Алжир, Египет и Ливия... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:30

2023-09-12T16:30

2023-09-12T16:30

египет

ливия

италия

eni

в мире

северная африка

алжир (республика)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главный операционный директор итальянской компании Eni по природным ресурсам Гвидо Бруско (Guido Brusco) заявил агентству Reuters, что Алжир, Египет и Ливия будут основными поставщиками газа в Италию в течение следующих нескольких лет. "Алжир, Египет и Ливия будут основными поставщиками газа в Италию в течение следующих нескольких лет", - передаёт Reuters со слов главы отдела природных ресурсов Eni, который добавил, что энергетическая группа будет инвестировать значительные средства в Африку как в разведку, так и в новые низкоуглеродные проекты. Eni - крупнейший добытчик газа в Африке, сказал он агентству, добавив, что более 90% топлива, добытого группой на континенте в прошлом году, поступило также на африканский рынок. По словам Бруско, объем экспорта газа из Алжира в Италию планируется на уровне около 15 миллиардов кубометров по сравнению с 12 миллиардами в прошлом году, в зависимости от спроса. Бруско добавил, что в Египте, где добыча Eni в прошлом году составила 346 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, компания в течение четырех лет инвестирует около 3,5 миллиарда долларов в разведку и управление существующими месторождениями. А в Ливии, где Eni в прошлом году добыла 165 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, она планирует инвестировать 8 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230912/gaz-1895667049.html

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

египет

ливия

италия

северная африка

алжир (республика)

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египет, ливия, италия, eni , в мире, северная африка, алжир (республика)