https://ria.ru/20230912/forum-1895871013.html

Форум онкологии открывает пространство для обмена идеями, заявила Голикова

Форум онкологии открывает пространство для обмена идеями, заявила Голикова - РИА Новости, 12.09.2023

Форум онкологии открывает пространство для обмена идеями, заявила Голикова

Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни" создает пространство для обмена знаниями и опытом в сфере онкологической медицины, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:14

2023-09-12T16:14

2023-09-12T16:59

москва

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни" создает пространство для обмена знаниями и опытом в сфере онкологической медицины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в приветственной речи гостям форума.Шестой Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни" пройдет в Москве 11-15 сентября, при этом 12-14 сентября очно в Москве, а в остальные дни онлайн."Форум открывает пространство для диалога и обмена актуальными научными знаниями, инновационными идеями, уникальным практическим опытом. Обширная география форума и внушительное число его участников свидетельствуют о высокой заинтересованности профессионального и научного сообщества в консолидации усилий на международном уровне для постоянного совершенствования оказываемой медицинской помощи онкологическим пациентам", - сказала Голикова во время приветственной речи на открытии форума. Она подчеркнула значимость федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", благодаря которому во многих регионах открыты центры амбулаторной онкологической помощи, проводится модернизация материально-технической базы профильных учреждений, реализуются новые образовательные программы. "Очень важно разрабатывать и внедрять отечественные технологии профилактики, диагностики и лечения рака, реабилитации больных онкозаболеваниями, создания лекарственных средств, лечебного питания, высокотехнологичного медицинского оборудования, всецело поддерживать российских ученых и производителей", - отметила вице-премьер. Голикова также высказала уверенность в том, что дискуссии форума будут обстоятельными и станут еще одним шагом к укреплению здоровья россиян, увеличению продолжительности жизни, снижению показателя смертности от онкозаболеваний и созданию условий для повышения качества оказываемой онкопомощи. В завершение речи Голикова пожелала участникам эффективной работы, здоровья и успехов.

https://ria.ru/20230912/meditsina-1895858340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, татьяна голикова, общество