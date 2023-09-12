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Форум онкологии открывает пространство для обмена идеями, заявила Голикова - РИА Новости, 12.09.2023
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16:14 12.09.2023 (обновлено: 16:59 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/forum-1895871013.html
Форум онкологии открывает пространство для обмена идеями, заявила Голикова
Форум онкологии открывает пространство для обмена идеями, заявила Голикова - РИА Новости, 12.09.2023
Форум онкологии открывает пространство для обмена идеями, заявила Голикова
Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни" создает пространство для обмена знаниями и опытом в сфере онкологической медицины, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:14
2023-09-12T16:59
москва
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни" создает пространство для обмена знаниями и опытом в сфере онкологической медицины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в приветственной речи гостям форума.Шестой Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни" пройдет в Москве 11-15 сентября, при этом 12-14 сентября очно в Москве, а в остальные дни онлайн."Форум открывает пространство для диалога и обмена актуальными научными знаниями, инновационными идеями, уникальным практическим опытом. Обширная география форума и внушительное число его участников свидетельствуют о высокой заинтересованности профессионального и научного сообщества в консолидации усилий на международном уровне для постоянного совершенствования оказываемой медицинской помощи онкологическим пациентам", - сказала Голикова во время приветственной речи на открытии форума. Она подчеркнула значимость федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", благодаря которому во многих регионах открыты центры амбулаторной онкологической помощи, проводится модернизация материально-технической базы профильных учреждений, реализуются новые образовательные программы. "Очень важно разрабатывать и внедрять отечественные технологии профилактики, диагностики и лечения рака, реабилитации больных онкозаболеваниями, создания лекарственных средств, лечебного питания, высокотехнологичного медицинского оборудования, всецело поддерживать российских ученых и производителей", - отметила вице-премьер. Голикова также высказала уверенность в том, что дискуссии форума будут обстоятельными и станут еще одним шагом к укреплению здоровья россиян, увеличению продолжительности жизни, снижению показателя смертности от онкозаболеваний и созданию условий для повышения качества оказываемой онкопомощи. В завершение речи Голикова пожелала участникам эффективной работы, здоровья и успехов.
https://ria.ru/20230912/meditsina-1895858340.html
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москва, россия, татьяна голикова, общество
Москва, Россия, Татьяна Голикова, Общество
Форум онкологии открывает пространство для обмена идеями, заявила Голикова

Голикова: форум онкологии и радиотерапии создает пространство для обмена идеями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни" создает пространство для обмена знаниями и опытом в сфере онкологической медицины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в приветственной речи гостям форума.
Шестой Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни" пройдет в Москве 11-15 сентября, при этом 12-14 сентября очно в Москве, а в остальные дни онлайн.
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"Форум открывает пространство для диалога и обмена актуальными научными знаниями, инновационными идеями, уникальным практическим опытом. Обширная география форума и внушительное число его участников свидетельствуют о высокой заинтересованности профессионального и научного сообщества в консолидации усилий на международном уровне для постоянного совершенствования оказываемой медицинской помощи онкологическим пациентам", - сказала Голикова во время приветственной речи на открытии форума.
Она подчеркнула значимость федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", благодаря которому во многих регионах открыты центры амбулаторной онкологической помощи, проводится модернизация материально-технической базы профильных учреждений, реализуются новые образовательные программы.
"Очень важно разрабатывать и внедрять отечественные технологии профилактики, диагностики и лечения рака, реабилитации больных онкозаболеваниями, создания лекарственных средств, лечебного питания, высокотехнологичного медицинского оборудования, всецело поддерживать российских ученых и производителей", - отметила вице-премьер.
Голикова также высказала уверенность в том, что дискуссии форума будут обстоятельными и станут еще одним шагом к укреплению здоровья россиян, увеличению продолжительности жизни, снижению показателя смертности от онкозаболеваний и созданию условий для повышения качества оказываемой онкопомощи. В завершение речи Голикова пожелала участникам эффективной работы, здоровья и успехов.
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