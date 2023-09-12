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Госдеп заявил о праве США снова заморозить иранские средства - РИА Новости, 12.09.2023
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20:39 12.09.2023 (обновлено: 20:47 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/finansy-1895961845.html
Госдеп заявил о праве США снова заморозить иранские средства
Госдеп заявил о праве США снова заморозить иранские средства - РИА Новости, 12.09.2023
Госдеп заявил о праве США снова заморозить иранские средства
США намерены внимательно отслеживать судьбу разблокированных 6 миллиардов долларов, принадлежащих Ирану, и сохраняют за собой возможность повторно заморозить... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:39
2023-09-12T20:47
в мире
сша
иран
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. США намерены внимательно отслеживать судьбу разблокированных 6 миллиардов долларов, принадлежащих Ирану, и сохраняют за собой возможность повторно заморозить эти средства, если посчитают необходимым, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Дипломат прокомментировал слова иранского президента Эбрахима Раиси, заявившего, что Тегеран намерен использовать размороженные средства "как посчитает необходимым", вне зависимости от ожиданий Вашингтона."Мы намерены сохранять бдительность, отслеживая то, на что будут тратиться эти средства. Мы сохраняем за собой возможность заморозить их повторно, если это будет необходимо", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.Как отметил представитель американского дипведомства, как только эти деньги поступят на банковские счета в Катаре, они попадут "под строгий надзор" со стороны минфина США.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на 6 миллиардов долларов для использования в гуманитарных целях. Как отмечают в Иране, сумма будет отправлена с размороженных иранских счетов в Южной Корее и депонирована на счет в катарском банке. Госдеп позднее уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.
https://ria.ru/20230912/iran-1895707551.html
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в мире, сша, иран, государственный департамент сша
В мире, США, Иран, Государственный департамент США
Госдеп заявил о праве США снова заморозить иранские средства

Госдеп: США могут повторно заморозить иранские шесть миллиардов долларов

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. США намерены внимательно отслеживать судьбу разблокированных 6 миллиардов долларов, принадлежащих Ирану, и сохраняют за собой возможность повторно заморозить эти средства, если посчитают необходимым, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Дипломат прокомментировал слова иранского президента Эбрахима Раиси, заявившего, что Тегеран намерен использовать размороженные средства "как посчитает необходимым", вне зависимости от ожиданий Вашингтона.
"Мы намерены сохранять бдительность, отслеживая то, на что будут тратиться эти средства. Мы сохраняем за собой возможность заморозить их повторно, если это будет необходимо", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
Как отметил представитель американского дипведомства, как только эти деньги поступят на банковские счета в Катаре, они попадут "под строгий надзор" со стороны минфина США.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на 6 миллиардов долларов для использования в гуманитарных целях. Как отмечают в Иране, сумма будет отправлена с размороженных иранских счетов в Южной Корее и депонирована на счет в катарском банке. Госдеп позднее уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Вчера, 03:24
 
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