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В Запорожской области отреагировали на заявления ЕС о непризнании выборов - РИА Новости, 12.09.2023
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09:06 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/evrosoyuz-1895737749.html
В Запорожской области отреагировали на заявления ЕС о непризнании выборов
В Запорожской области отреагировали на заявления ЕС о непризнании выборов - РИА Новости, 12.09.2023
В Запорожской области отреагировали на заявления ЕС о непризнании выборов
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела России, давая оценки... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:06
2023-09-12T09:06
в мире
запорожская область
владимир рогов
евросоюз
жозеп боррель
единый день голосования в россии — 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела России, давая оценки проведенным выборам в новых регионах. Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия", говорится в распространенном ранее письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, жители Запорожской области сделали свой исторический выбор жить и развиваться в составе России, и с этого пути никогда не свернут. "Как говорится, Боррель лает, а караван идет. Пока они штампуют свои заявления, у нас идет реальная работа по превращению Запорожской области и других новых регионов в цветущий край", - подчеркнул Рогов. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, евросоюз, жозеп боррель, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Евросоюз, Жозеп Боррель, Единый день голосования в России — 2023
В Запорожской области отреагировали на заявления ЕС о непризнании выборов

Рогов: Боррелю пора прекратить вмешиваться во внутренние дела России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела России, давая оценки проведенным выборам в новых регионах.
Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия", говорится в распространенном ранее письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Урны для выездного голосования во время выборов в парламент и органы самоуправления в Волновахе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Первые в России. Как проголосовали новые регионы
Вчера, 15:20
«
"Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, жители Запорожской области сделали свой исторический выбор жить и развиваться в составе России, и с этого пути никогда не свернут.
«
"Как говорится, Боррель лает, а караван идет. Пока они штампуют свои заявления, у нас идет реальная работа по превращению Запорожской области и других новых регионов в цветущий край", - подчеркнул Рогов.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
В миреЗапорожская областьВладимир РоговЕвросоюзЖозеп БоррельЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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