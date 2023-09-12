https://ria.ru/20230912/evrosoyuz-1895737749.html

В Запорожской области отреагировали на заявления ЕС о непризнании выборов

В Запорожской области отреагировали на заявления ЕС о непризнании выборов - РИА Новости, 12.09.2023

В Запорожской области отреагировали на заявления ЕС о непризнании выборов

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела России, давая оценки... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:06

2023-09-12T09:06

2023-09-12T09:06

в мире

запорожская область

владимир рогов

евросоюз

жозеп боррель

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811920_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_16a77f3332fed42bc92daa32a75fea2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела России, давая оценки проведенным выборам в новых регионах. Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия", говорится в распространенном ранее письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, жители Запорожской области сделали свой исторический выбор жить и развиваться в составе России, и с этого пути никогда не свернут. "Как говорится, Боррель лает, а караван идет. Пока они штампуют свои заявления, у нас идет реальная работа по превращению Запорожской области и других новых регионов в цветущий край", - подчеркнул Рогов. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, владимир рогов, евросоюз, жозеп боррель, единый день голосования в россии — 2023