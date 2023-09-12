В Запорожской области отреагировали на заявления ЕС о непризнании выборов
Рогов: Боррелю пора прекратить вмешиваться во внутренние дела России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела России, давая оценки проведенным выборам в новых регионах.
Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия", говорится в распространенном ранее письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«
"Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, жители Запорожской области сделали свой исторический выбор жить и развиваться в составе России, и с этого пути никогда не свернут.
«
"Как говорится, Боррель лает, а караван идет. Пока они штампуют свои заявления, у нас идет реальная работа по превращению Запорожской области и других новых регионов в цветущий край", - подчеркнул Рогов.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.