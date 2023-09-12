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Во Франции резко ответили на шантаж Зеленского украинскими беженцами - РИА Новости, 12.09.2023
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14:36 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/evropa-1895844409.html
Во Франции резко ответили на шантаж Зеленского украинскими беженцами
Во Франции резко ответили на шантаж Зеленского украинскими беженцами - РИА Новости, 12.09.2023
Во Франции резко ответили на шантаж Зеленского украинскими беженцами
Президент Украины Владимир Зеленский пытается шантажировать Европу украинскими беженцами, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:36
2023-09-12T14:36
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франция
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владимир путин
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается шантажировать Европу украинскими беженцами, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Угрозы терактов?!" - возмутился он.Накануне Зеленский в интервью Economist заявил, что сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его словам, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну бросят.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого в Европу приехали более восьми миллионов украинцев.ВСУ уже три месяца ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
https://ria.ru/20230911/zelenskiy-1895620535.html
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в мире, европа, франция, украина, владимир зеленский, владимир путин, оон, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины
Во Франции резко ответили на шантаж Зеленского украинскими беженцами

Французский политик Филиппо обвинил Зеленского в шантаже Европы беженцами

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается шантажировать Европу украинскими беженцами, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Угрозы терактов?!" - возмутился он.
Накануне Зеленский в интервью Economist заявил, что сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его словам, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну бросят.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого в Европу приехали более восьми миллионов украинцев.
ВСУ уже три месяца ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
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В миреЕвропаФранцияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООНВооруженные силы Украины
 
 
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