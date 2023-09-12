https://ria.ru/20230912/evropa-1895844409.html

Во Франции резко ответили на шантаж Зеленского украинскими беженцами

Во Франции резко ответили на шантаж Зеленского украинскими беженцами - РИА Новости, 12.09.2023

Во Франции резко ответили на шантаж Зеленского украинскими беженцами

Президент Украины Владимир Зеленский пытается шантажировать Европу украинскими беженцами, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:36

2023-09-12T14:36

2023-09-12T14:36

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европа

франция

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владимир зеленский

владимир путин

оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается шантажировать Европу украинскими беженцами, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Угрозы терактов?!" - возмутился он.Накануне Зеленский в интервью Economist заявил, что сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его словам, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну бросят.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого в Европу приехали более восьми миллионов украинцев.ВСУ уже три месяца ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.

https://ria.ru/20230911/zelenskiy-1895620535.html

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