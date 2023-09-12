https://ria.ru/20230912/evakuatsiya-1895723365.html

Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры

Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры - РИА Новости, 12.09.2023

Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры

Пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета эвакуированы в районный дом культуры, медпомощь никому не понадобилась, заявил губернатор региона... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:28

2023-09-12T07:28

2023-09-12T12:18

происшествия

новосибирская область

убинский район

андрей травников

толмачево (аэропорт)

уральские авиалинии

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета эвакуированы в районный дом культуры, медпомощь никому не понадобилась, заявил губернатор региона Андрей Травников. "Получил доклад главы Убинского района Олега Федоровича Конюка относительно авиаинцидента. Пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. Пострадавших нет. Медицинская помощь никому не потребовалась, но дежурство врачей организовано", - написал Травников в своем телеграм-канале. Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта "Толмачево", что самолёт "Уральских авиалиний" 1383, следовавший по маршруту "Сочи-Омск", совершил аварийную посадку в сельский местности, в Убинском районе Новосибирской области в 9.50 (5.50 мск - ред). Пострадавших нет, экипаж вышел на связь.

https://ria.ru/20230912/proverka-1895721836.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, убинский район, андрей травников, толмачево (аэропорт), уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области