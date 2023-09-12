Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 12.09.2023 (обновлено: 12:18 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/evakuatsiya-1895723365.html
Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры
Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры - РИА Новости, 12.09.2023
Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры
Пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета эвакуированы в районный дом культуры, медпомощь никому не понадобилась, заявил губернатор региона... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:28
2023-09-12T12:18
происшествия
новосибирская область
убинский район
андрей травников
толмачево (аэропорт)
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895721725_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c356f533c7a81c084bd0c6ab1fdbf1a0.jpg
БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета эвакуированы в районный дом культуры, медпомощь никому не понадобилась, заявил губернатор региона Андрей Травников. "Получил доклад главы Убинского района Олега Федоровича Конюка относительно авиаинцидента. Пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. Пострадавших нет. Медицинская помощь никому не потребовалась, но дежурство врачей организовано", - написал Травников в своем телеграм-канале. Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта "Толмачево", что самолёт "Уральских авиалиний" 1383, следовавший по маршруту "Сочи-Омск", совершил аварийную посадку в сельский местности, в Убинском районе Новосибирской области в 9.50 (5.50 мск - ред). Пострадавших нет, экипаж вышел на связь.
https://ria.ru/20230912/proverka-1895721836.html
новосибирская область
убинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895721725_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_517bf58d9039f4c7fcae92dae2c7f52e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, убинский район, андрей травников, толмачево (аэропорт), уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Убинский район, Андрей Травников, Толмачево (аэропорт), Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры

Пассажиры севшего в Новосибирской области самолета эвакуированы в дом культуры

© Западно-Сибирская транспортная прокуратураАварийная посадка рейса Сочи-Омск
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета эвакуированы в районный дом культуры, медпомощь никому не понадобилась, заявил губернатор региона Андрей Травников.
"Получил доклад главы Убинского района Олега Федоровича Конюка относительно авиаинцидента. Пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. Пострадавших нет. Медицинская помощь никому не потребовалась, но дежурство врачей организовано", - написал Травников в своем телеграм-канале.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта "Толмачево", что самолёт "Уральских авиалиний" 1383, следовавший по маршруту "Сочи-Омск", совершил аварийную посадку в сельский местности, в Убинском районе Новосибирской области в 9.50 (5.50 мск - ред). Пострадавших нет, экипаж вышел на связь.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета
07:14
 
ПроисшествияНовосибирская областьУбинский районАндрей ТравниковТолмачево (аэропорт)Уральские авиалинииАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала