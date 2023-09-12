https://ria.ru/20230912/evakuatsiya-1895723365.html
Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры
Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры - РИА Новости, 12.09.2023
Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры
Пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета эвакуированы в районный дом культуры, медпомощь никому не понадобилась, заявил губернатор региона... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:28
2023-09-12T07:28
2023-09-12T12:18
происшествия
новосибирская область
убинский район
андрей травников
толмачево (аэропорт)
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета эвакуированы в районный дом культуры, медпомощь никому не понадобилась, заявил губернатор региона Андрей Травников. "Получил доклад главы Убинского района Олега Федоровича Конюка относительно авиаинцидента. Пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. Пострадавших нет. Медицинская помощь никому не потребовалась, но дежурство врачей организовано", - написал Травников в своем телеграм-канале. Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта "Толмачево", что самолёт "Уральских авиалиний" 1383, следовавший по маршруту "Сочи-Омск", совершил аварийную посадку в сельский местности, в Убинском районе Новосибирской области в 9.50 (5.50 мск - ред). Пострадавших нет, экипаж вышел на связь.
https://ria.ru/20230912/proverka-1895721836.html
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происшествия, новосибирская область, убинский район, андрей травников, толмачево (аэропорт), уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Убинский район, Андрей Травников, Толмачево (аэропорт), Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Пассажиры экстренно севшего самолета эвакуированы в дом культуры
Пассажиры севшего в Новосибирской области самолета эвакуированы в дом культуры