https://ria.ru/20230912/es-1895960299.html
В России с юмором отнеслись к решению о запрете ввоза личных вещей в ЕС
В России с юмором отнеслись к решению о запрете ввоза личных вещей в ЕС - РИА Новости, 12.09.2023
В России с юмором отнеслись к решению о запрете ввоза личных вещей в ЕС
Россияне с юмором отнеслись к решению Евросоюза запретить ввоз личных вещей из России, эта тема стала поводом для появления мемов в соцсетях, где... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:20
2023-09-12T20:20
2023-09-12T20:23
россия
челябинск
сандро боттичелли (алессандро филипепи)
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россияне с юмором отнеслись к решению Евросоюза запретить ввоз личных вещей из России, эта тема стала поводом для появления мемов в соцсетях, где интернет-пользователи провели аналогию с фразой "Мне нужна твоя одежда, ботинки и твой мотоцикл" из культового фильма "Терминатор". В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены. "После запрета россиянам заезжать на машинах в Евросоюз граждане начали покупать танки". "Евросоюз принял весьма опрометчивое решение, запретив россиянам въезд на личных авто и с мобильными телефонами. На следующий день из Челябинска выдвинулась колонна российских туристов на танках, идущая по картам", - отметили пользователи социальных сетей. Кроме того, в сети стали распространяться мемы. На одном из них картина художника Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", на которой изображена обнаженная римская богиня Венера, а сверху надпись: "Гражданин РФ въезжает в Евросоюз без ноутбука и одежды". Пользователи сети также сделали мемы с картиной художника Густава Климта "Обнаженный мужчина", на которой написано: "Картина в цвете: россиянин пытается пройти таможню в ЕС". Несмотря на большое количество мемов, граждане высказывают и возмущение относительно решения Евросоюза. "Значит газ они из России качают усиленными темпами и в огромных количествах, а машины частников будут конфисковывать". "В Евросоюз сможем въезжать только в чем мать родила, без смартфона и даже без чемодана. Вот он самый настоящий фашизм! Европейцы себе не изменяют", - высказали свое мнение пользователи социальных сетей.
https://ria.ru/20230912/es-1895867957.html
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россия, челябинск, сандро боттичелли (алессандро филипепи), евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Челябинск, Сандро Боттичелли (Алессандро Филипепи), Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
В России с юмором отнеслись к решению о запрете ввоза личных вещей в ЕС
Россияне с юмором отнеслись к решению ЕС о запрете ввоза личных вещей из России
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россияне с юмором отнеслись к решению Евросоюза запретить ввоз личных вещей из России, эта тема стала поводом для появления мемов в соцсетях, где интернет-пользователи провели аналогию с фразой "Мне нужна твоя одежда, ботинки и твой мотоцикл" из культового фильма "Терминатор".
В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.
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"После запрета россиянам заезжать на машинах в Евросоюз граждане начали покупать танки". "Евросоюз принял весьма опрометчивое решение, запретив россиянам въезд на личных авто и с мобильными телефонами. На следующий день из Челябинска
выдвинулась колонна российских туристов на танках, идущая по картам", - отметили пользователи социальных сетей.
Кроме того, в сети стали распространяться мемы. На одном из них картина художника Сандро Боттичелли
"Рождение Венеры", на которой изображена обнаженная римская богиня Венера, а сверху надпись: "Гражданин РФ въезжает в Евросоюз без ноутбука и одежды". Пользователи сети также сделали мемы с картиной художника Густава Климта "Обнаженный мужчина", на которой написано: "Картина в цвете: россиянин пытается пройти таможню в ЕС".
Несмотря на большое количество мемов, граждане высказывают и возмущение относительно решения Евросоюза. "Значит газ они из России качают усиленными темпами и в огромных количествах, а машины частников будут конфисковывать". "В Евросоюз сможем въезжать только в чем мать родила, без смартфона и даже без чемодана. Вот он самый настоящий фашизм! Европейцы себе не изменяют", - высказали свое мнение пользователи социальных сетей.
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