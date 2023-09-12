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В Ассоциации туроператоров рассказали о выдаче россиянам виз в ЕС - РИА Новости, 12.09.2023
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Туризм
 
16:03 12.09.2023 (обновлено: 17:00 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/es-1895867957.html
В Ассоциации туроператоров рассказали о выдаче россиянам виз в ЕС
В Ассоциации туроператоров рассказали о выдаче россиянам виз в ЕС - РИА Новости, 12.09.2023
В Ассоциации туроператоров рассказали о выдаче россиянам виз в ЕС
Страны, которые продолжают выдавать туристические визы россиянам и привлекать их, не станут создавать себе негативный имидж, запрещая ввоз личных автомашин и... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:03
2023-09-12T17:00
россия
европа
артур мурадян
евросоюз
еврокомиссия
ассоциация туроператоров россии (атор)
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Страны, которые продолжают выдавать туристические визы россиянам и привлекать их, не станут создавать себе негативный имидж, запрещая ввоз личных автомашин и ряда других вещей, такое мнение РИА Новости высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Постоянное представительство России при Евросоюзе ранее во вторник в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС "под прикрытием пояснения Еврокомиссии" начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там также отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз на территорию Евросоюза личных автомашин, зарегистрированных в России, нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС фактически невозможным в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований. "Такого рода ограничения не укладываются в логику здравого рассудка. Это выглядит какой-то дикостью. Но нужно понимать, что исполнение и трактовка всегда остаются на усмотрение Евросоюза. Соответственно, те страны, которые продолжают выдавать туристические визы и которые привлекают российских путешественников, я думаю, не будут следовать этой директиве и не станут создавать себе негативный имидж в глазах российского потребителя, потому что в долгосрочной перспективе Европе это может "аукнуться", - сказал Мурадян. В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены. При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.
https://ria.ru/20230912/es-1895829631.html
https://ria.ru/20230912/ogranicheniya-1895812365.html
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россия, европа, артур мурадян, евросоюз, еврокомиссия, ассоциация туроператоров россии (атор), санкции в отношении россии, в мире, новости - туризм
Россия, Европа, Артур Мурадян, Евросоюз, Еврокомиссия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Санкции в отношении России, В мире, Туризм, Новости - Туризм
В Ассоциации туроператоров рассказали о выдаче россиянам виз в ЕС

В АТОР рассказали об особенностях выдачи россиянам виз в Евросоюз

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВизовый центр Финляндии
Визовый центр Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Визовый центр Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Страны, которые продолжают выдавать туристические визы россиянам и привлекать их, не станут создавать себе негативный имидж, запрещая ввоз личных автомашин и ряда других вещей, такое мнение РИА Новости высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Постоянное представительство России при Евросоюзе ранее во вторник в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС "под прикрытием пояснения Еврокомиссии" начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там также отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз на территорию Евросоюза личных автомашин, зарегистрированных в России, нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС фактически невозможным в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований.
Символика ЕС в метро - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В ЕС могут начать изымать у россиян личные вещи, допустило постпредство
13:40
"Такого рода ограничения не укладываются в логику здравого рассудка. Это выглядит какой-то дикостью. Но нужно понимать, что исполнение и трактовка всегда остаются на усмотрение Евросоюза. Соответственно, те страны, которые продолжают выдавать туристические визы и которые привлекают российских путешественников, я думаю, не будут следовать этой директиве и не станут создавать себе негативный имидж в глазах российского потребителя, потому что в долгосрочной перспективе Европе это может "аукнуться", - сказал Мурадян.
В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.
При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявило постпредство
12:59
 
ТуризмРоссияЕвропаАртур МурадянЕвросоюзЕврокомиссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Санкции в отношении РоссииВ миреНовости - Туризм
 
 
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