https://ria.ru/20230912/es-1895829631.html

В ЕС могут начать изымать у россиян личные вещи, допустило постпредство

В ЕС могут начать изымать у россиян личные вещи, допустило постпредство - РИА Новости, 12.09.2023

В ЕС могут начать изымать у россиян личные вещи, допустило постпредство

Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС "под прикрытием пояснения Еврокомиссии" РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:40

2023-09-12T13:40

2023-09-12T13:40

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС "под прикрытием пояснения Еврокомиссии" начнут изымать на границах у россиян личные вещи. В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, "скорее всего" распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены. При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги. "Разъяснения Еврокомиссии не имеют обязательной юридической силы. В то же время, …безусловно, рассматриваются в ЕС как "авторитетное" толкование санкционных нормативных актов, поскольку именно Брюссель отвечает за унифицированное применение есовского законодательства и осуществляет общий контроль за деятельностью евростолиц в данной сфере. Последние же всегда могут сослаться на разъяснения брюссельских бюрократов", - сообщили в постпредстве. Там не исключили, что "завтра таможенные службы наиболее оголтелых стран-членов ЕС, прикрывшись комментарием Еврокомиссии" начнут изымать у россиян телефоны, ноутбуки, одежду, предметы личной гигиены.

https://ria.ru/20230909/sanktsii-1895150261.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире